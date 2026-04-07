Noticias de F1 Hoy: Max Verstappen busca reemplazo mientras se insta a Christian Horner a irse a Audi
Noticias de F1 Hoy: Max Verstappen busca reemplazo mientras se insta a Christian Horner a irse a Audi
Las últimas historias del mundo de la F1
Max Verstappen ha encontrado una actividad de carreras de reemplazo para este fin de semana, a raíz de la cancelación del Gran Premio de Bahréin de F1.
Las dos carreras de abril en Bahréin y Arabia Saudita fueron canceladas sin eventos de reemplazo seleccionados debido al conflicto en curso en el Medio Oriente, pero Verstappen se ha asegurado de mantenerse ocupado. ➡️ LEER MÁS
Christian Horner nombrado como salvador de Audi mientras se abre una nueva puerta para su regreso a la F1
El camino de Christian Horner para regresar a la F1 ha tomado otro giro interesante, justo cuando se rumoreaba que sus posibilidades de volver con Alpine se estaban desvaneciendo.
El exjefe de Red Bull ha sido nombrado como una posible solución al dilema de Audi en la F1, después de un mes tumultuoso para el equipo recién transformado que acaba de perder a su director.
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Lewis Hamilton responde a las plegarias de los fans de la F1 mientras Kim Kardashian debuta en Ferrari
Lewis Hamilton finalmente ha respondido a las plegarias de los fans de la F1 con la ayuda de nada menos que Kim Kardashian.
La pareja fue vista en Tokio antes del Gran Premio de Japón del mes pasado, añadiendo más leña al fuego sobre los rumores de que están saliendo, y ahora Hamilton ha presentado oficialmente a la estrella de reality TV de manera espectacular, llevándola a dar una vuelta en un icónico Ferrari.
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Fernando Alonso asume un nuevo rol con Aston Martin, 'un fracaso histórico de la F1' en 2026
El rol de Fernando Alonso como piloto de F1 ha cambiado en 2026, ya que el monoplaza de Aston Martin ha sido descrito como un 'fracaso histórico'.
El equipo en apuros no está ni cerca del resto del campo competitivo e incluso ha sido superado por el nuevo equipo Cadillac, pero las cosas están tan mal ahora que una estrella cree que Alonso ha asumido un nuevo rol en Aston Martin (y, alerta de spoiler, no es algo bueno).
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Helmut Marko no está retirado después de todo, ya que Red Bull revela conversaciones con pilotos
La leyenda de la F1, Helmut Marko, no está realmente retirado después de todo, según el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies.
El asesor principal de 82 años de campeones mundiales como Sebastian Vettel y Max Verstappen salió oficialmente del deporte al final de la temporada 2025, pero su influencia todavía parece estar muy presente en el garaje de Red Bull.
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