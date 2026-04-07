'¡Piénsalo de nuevo!' George Russell recibe un baño de realidad de Mercedes F1

George Russell ya no es el líder del campeonato de F1

George Russell ha sido advertido sobre su compañero de equipo en Mercedes F1, Kimi Antonelli, después de un extraño comentario del británico en el pasado Gran Premio de Japón.

Antonelli, contra toda expectativa para su segunda temporada, lidera la clasificación de pilotos de 2026 después de la tercera ronda en Suzuka, tras beneficiarse de un coche de seguridad y asegurar su segunda victoria consecutiva.

Russell, por otro lado, solo logró el cuarto puesto, aunque un fallo técnico por parte de Mercedes le impidió avanzar más en la reanudación. Un error de software causó una pérdida repentina de ritmo para el piloto de Mercedes, obligando a Russell a usar el 'super clip', lo que ralentizó su coche.

Aunque un problema técnico difícilmente es culpa de Russell, el piloto británico ha sido instruido para modificar su actitud hacia su compañero de equipo más joven. David Coulthard sugirió que Russell necesita empezar a 'erosionar' la creciente confianza de Antonelli y otro experto le ha recordado al hombre de Mercedes que el italiano puede ser su compañero de equipo, pero es principalmente su rival.

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Las palabras de sabiduría de Crofty

Hablando durante The F1 Show después del GP de Japón, el comentarista de Sky Sports David Croft dijo: "Hubo un punto realmente interesante, justo antes de la reanudación del coche de seguridad, donde George está en la radio diciendo: '¿Puedo confirmar que va a ir donde entrenamos, por favor?' Ahora, si Kimi lo hizo o no, ciertamente tuvo una mejor salida que George.

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"¿Por qué George Russell pregunta si su compañero de equipo va a ir cuando él cree que va a ir? ¿Es porque está un poco preocupado por Kimi? ¿Es porque todavía piensa 'todos somos parte del equipo aquí'?

"¿Se siente George un poco inseguro de la situación? Pensándolo después, me pareció algo realmente extraño que dijera en ese momento. Pueden ser compañeros de equipo, pero aquí son rivales. George, si crees que va a hacer exactamente lo que tú crees que va a hacer, ¡piénsalo de nuevo!

"Kimi es el tipo de piloto que ahora tiene la confianza para acompañar su talento, sabe que puede salir y buscar la victoria. No se trata del equipo todo el tiempo."

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