'¡Piénsalo de nuevo!' George Russell recibe un baño de realidad de Mercedes F1
'¡Piénsalo de nuevo!' George Russell recibe un baño de realidad de Mercedes F1
George Russell ya no es el líder del campeonato de F1
George Russell ha sido advertido sobre su compañero de equipo en Mercedes F1, Kimi Antonelli, después de un extraño comentario del británico en el pasado Gran Premio de Japón.
Antonelli, contra toda expectativa para su segunda temporada, lidera la clasificación de pilotos de 2026 después de la tercera ronda en Suzuka, tras beneficiarse de un coche de seguridad y asegurar su segunda victoria consecutiva.
Russell, por otro lado, solo logró el cuarto puesto, aunque un fallo técnico por parte de Mercedes le impidió avanzar más en la reanudación. Un error de software causó una pérdida repentina de ritmo para el piloto de Mercedes, obligando a Russell a usar el 'super clip', lo que ralentizó su coche.
Aunque un problema técnico difícilmente es culpa de Russell, el piloto británico ha sido instruido para modificar su actitud hacia su compañero de equipo más joven. David Coulthard sugirió que Russell necesita empezar a 'erosionar' la creciente confianza de Antonelli y otro experto le ha recordado al hombre de Mercedes que el italiano puede ser su compañero de equipo, pero es principalmente su rival.
TITULARES DE F1: Max Verstappen busca reemplazo mientras se insta a Christian Horner a irse a Audi
Las palabras de sabiduría de Crofty
Hablando durante The F1 Show después del GP de Japón, el comentarista de Sky Sports David Croft dijo: "Hubo un punto realmente interesante, justo antes de la reanudación del coche de seguridad, donde George está en la radio diciendo: '¿Puedo confirmar que va a ir donde entrenamos, por favor?' Ahora, si Kimi lo hizo o no, ciertamente tuvo una mejor salida que George.
"¿Por qué George Russell pregunta si su compañero de equipo va a ir cuando él cree que va a ir? ¿Es porque está un poco preocupado por Kimi? ¿Es porque todavía piensa 'todos somos parte del equipo aquí'?
"¿Se siente George un poco inseguro de la situación? Pensándolo después, me pareció algo realmente extraño que dijera en ese momento. Pueden ser compañeros de equipo, pero aquí son rivales. George, si crees que va a hacer exactamente lo que tú crees que va a hacer, ¡piénsalo de nuevo!
"Kimi es el tipo de piloto que ahora tiene la confianza para acompañar su talento, sabe que puede salir y buscar la victoria. No se trata del equipo todo el tiempo."
Clasificación de Pilotos de F1 2026 después del Gran Premio de Japón
|Posición
|Piloto
|Equipo
|Puntos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|72
|2
|George Russell
|Mercedes
|63
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|49
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|41
|5
|Lando Norris
|McLaren
|25
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|21
|7
|Ollie Bearman
|Haas
|17
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|15
|9
|Max Verstappen
|Red Bull
|12
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|2
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|17
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|18
|Alex Albon
|Wiliams
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
LEER MÁS: ¿Por qué la F1 no reemplazó los GP de Bahréin y Arabia Saudita?
Relacionado
Más noticias de F1
Últimas noticias F1
Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival
- Ayer 17:42
Recién en
Recomendado por la redacción
Cómo la FIA puede arreglar la F1 en conversaciones cruciales
Audi anuncia nuevos planes para el director del equipo de F1 tras la salida de Wheatley
'Me voy': Por qué el jefe de Aston Martin renunció por Adrian Newey
Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival
Últimas Noticias
Cómo la FIA puede arreglar la F1 en conversaciones cruciales
- Ayer 19:57
Audi anuncia nuevos planes para el director del equipo de F1 tras la salida de Wheatley
- Ayer 18:57
'Me voy': Por qué el jefe de Aston Martin renunció por Adrian Newey
- Ayer 17:43
Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival
- Ayer 17:42
¿Qué hacen los pilotos de F1 durante el parón forzado de primavera?
- Ayer 14:57
Todos los demás están equivocados - La F1 no es aburrida en 2026
- Ayer 12:55
Más leído
GP de Japón 2026: Calendario completo de la próxima carrera de F1
- 21 marzo
Franco Colapinto Hoy: Problemas en el Gran Premio de Japón; Las prácticas ponen un difícil panorama
- 27 marzo
F1 Hoy: Aston Martin le cambia jefe a Fernando Alonso; Lewis Hamilton llevará el 'Efecto Taylor Swift' a Miami
- 19 marzo
F1 Hoy: NUEVO fichaje para Mercedes; anuncian salida de Audi; Aston Martin CONFIRMA al jefe de equipo
- 21 marzo
F1 Hoy: Fernando Alonso es reemplazado; Franco Colapinto es afectado por la FIA
- 23 marzo
ÚLTIMA HORA: ¡Revelan al PILOTO DE MERCEDES que reemplazaría a Fernando Alonso!
- 20 marzo