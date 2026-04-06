'Soy el indicado': Una estrella de Hollywood le dice a Mercedes que puede reemplazar a George Russell
'Soy el indicado': Una estrella de Hollywood le dice a Mercedes que puede reemplazar a George Russell
Esto podría sorprenderte... pero no es Brad Pitt
Si eres un piloto de reserva de Mercedes F1, entonces mira para otro lado, porque una estrella de Hollywood ya se ha ofrecido voluntaria para reemplazar a George Russell, en caso de que sea necesario.
Otro fin de semana de carreras, otra horda de celebridades desfilando por el paddock de la F1 y en el más reciente Gran Premio de Japón fue el turno del elenco de 'Super Mario'.
Estrellas de primera línea como Anya Taylor-Joy, Chris Pratt y Jack Black estuvieron presentes y disfrutaron de una hospitalidad de primera, con Taylor-Joy compartiendo suficientes detalles sobre Lewis Hamilton para mantener al Equipo LH durante las vacaciones de primavera.
Jack Black, por otro lado, estaba... bueno... en su habitual y animado estado mientras correteaba por el paddock, terminando finalmente de vuelta en el garaje de Mercedes para ver la carrera.
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Jack Black: 'Soy el indicado'
En un extraño cruce de mundos, donde Black estuvo acompañado por Charlie de 'It's Always Sunny in Philadelphia', Mercedes compartió un video que incluía su alineación de celebridades en Suzuka.
Y fue aquí donde Black se ofreció como reemplazo de Russell, en caso de que Mercedes lo necesitara, por supuesto.
A Black se le presentó el casco de Russell, sobre el cual se hizo mucho alboroto y ruido, y el actor dijo: "Si necesitan cambiar de piloto, soy el indicado. Tengo el casco. Estoy listo para ir."
Y dado cómo los pilotos han estado hablando de los coches de 2026, parece que Jack Black podría conducir el W17 de todos modos.
¿Cuándo es la próxima carrera de F1?
Tenemos un pequeño descanso entre Japón y la próxima carrera en Miami después de que las carreras de abril en Bahréin y Arabia Saudita fueran canceladas sin reemplazos.
El fin de semana del Gran Premio de Miami comienza el viernes 1 de mayo y la salida para la carrera del domingo 3 de mayo es a las 16:00 (EDT), que son las 21:00 BST.
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