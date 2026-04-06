Helmut Marko no está retirado después de todo, según revela Red Bull sobre las conversaciones con pilotos

La leyenda de la F1, Helmut Marko, no está realmente retirado después de todo, según el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies.

El asesor principal de 82 años de figuras como los tetracampeones del mundo Sebastian Vettel y Max Verstappen, salió oficialmente del deporte al final de la temporada 2025.

Pero según Mekies, el Dr. Marko sigue desempeñando un papel importante entre bastidores, tanto con los pilotos de Fórmula 1 como con el programa junior; sigue siendo muy accesible para ofrecer consejos y orientación.

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Marko se apartó en diciembre después de más de dos décadas al frente del aclamado programa junior de Red Bull, un rol en el que reportaba directamente a la alta dirección de Red Bull.

Durante su mandato, desempeñó un papel clave en la detección de talentos como Verstappen, Vettel, Daniel Ricciardo y Carlos Sainz. Aunque Guillaume Rocquelin ahora lidera el desarrollo de talentos emergentes, la influencia de Marko aún resuena en toda la organización.

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Marko está a la vuelta de la esquina

Aunque el exasesor principal ya no asiste a todos los Grandes Premios, sigue en contacto con la actual alineación de pilotos, y Mekies admite que las líneas de comunicación permanecen abiertas.

“Estoy bastante seguro de que todavía hablan entre ellos, quizás no a las siete de la mañana [Marko es famoso por sus llamadas matutinas], pero ciertamente más tarde en el día”, explicó durante una entrevista con Beyond The Grid.

“Helmut siempre está listo para nosotros. Yo hablo con él, ellos hablan con él; sé que todos tenemos conversaciones con él y nos beneficiamos de su orientación, incluso si no se le ve regularmente en el circuito.”

Mekies cree que es imposible simplemente borrar el impacto de Marko, argumentando: “No se puede simplemente cerrar el libro sobre Helmut, quien construyó este programa junior con un éxito increíble durante dos décadas. Seguimos beneficiándonos de su legado y, como mencioné, está a la vuelta de la esquina cuando lo necesitamos.”

La salida de Marko fue importante para Verstappen

Para Verstappen, la partida de Marko fue especialmente dura. El tetracampeón del mundo ha descrito, en el pasado, al exasesor como un segundo padre. Cuando Marko llamó después del final de la temporada del año pasado en Abu Dabi para compartir la noticia de su inminente retiro, provocó una conversación emotiva.

A principios de esta temporada, Verstappen confirmó que su vínculo sigue siendo tan fuerte como siempre, evidenciado por sus almuerzos regulares, donde sus charlas se han centrado cada vez más en la vida fuera de la Fórmula 1.

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