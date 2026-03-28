Kimi Antonelli lanza ATREVIDA AMENAZA contra George Russell para el GP de Japón

Andrea Kimi Antonelli lanzó una atrevida amenaza para el resto de pilotos de la Fórmula 1 para el próximo Gran Premio de Japón.

El corredor italiano reveló su objetivo para la carrera del domingo tras obtener la pole en la clasificación y vencer a George Russell, su compañero de equipo en Mercedes, quien también es su rival por el campeonato.

Esto dijo el italiano tras la qualy: “¿El secreto de mi éxito en la pole y mi eficacia en el tercer sector? Haber realizado tres sesiones de práctica libre, limpias y en constante crecimiento.

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“El fin de semana en China me hizo estar más atento, especialmente en lo que respecta a la salida, porque finalmente tuve un buen comienzo en el GP. Mañana sin duda sentiré muchos nervios, pero obviamente estoy contento porque estoy en la mejor posición posible.

"Intentaré hacer una buena salida sin excederme; el objetivo es ser el primero en la primera curva y luego dar un buen paso", aseguró el joven.

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¿Qué pasó en la qualy del GP de Japón?

Kimi Antonelli venció a George Russell en la pelea por la pole del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. El corredor italiano superó a su compañero de equipo por 0.298 segundos.

Detrás de los Mercedes quedó Oscar Piastri, por delante de Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton. Pierre Gasly se clasificó séptimo, quedando por encima de otros como Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar en el Top 10 de la tabla de tiempos.

En la Q1, quedaron eliminados Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. Tras pasar de forma inesperada a la siguiente ronda, Carlos Sainz y Franco Colapinto finalizaron fuera del Top 10 para la pelea por la pole. Junto a los hispanohablantes, también quedaron en Q2 fuera Max Verstappen, Liam Lawson y Esteban Ocon.

GP de Japón 2026: Clasificación

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 Lando Norris 6 Lewis Hamilton 7 Pierre Gasly 8 Isack Hadjar 9 Gabriel Bortoleto 10 Arvid Lindblad 11 Max Verstappen 12 Esteban Ocon 13 Nico Hulkenberg 14 Liam Lawson 15 Franco Colapinto 16 Carlos Sainz 17 Alex Albon 18 Oliver Bearman 19 Sergio Pérez 20 Valtteri Bottas 21 Fernando Alonso 22 Lance Stroll

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