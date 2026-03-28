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Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP. 2026

ESCÁNDALO: Checo Pérez asegura que la F1 2026 ES UNA VERGÜENZA

Sergio Perez, Cadillac, AustralianGP. 2026 — Foto: © IMAGO

ESCÁNDALO: Checo Pérez asegura que la F1 2026 ES UNA VERGÜENZA

Sergio Pérez se unió a otros como Fernando Alonso y lanzó un brutal mensaje contra las nuevas reglas de la Fórmula 1 en 2026.

El corredor nacido en Jalisco ofreció sus impresiones sobre los nuevos monoplazas de la categoría tras la clasificación para el Gran Premio de Japón y coincidió con otros pilotos sobre el mal momento que vive la categoría.

Checo le dijo lo siguiente a los medios de comunicación presentes en Suzuka: “Es una pena, Suzuka es el mejor circuito del mundo, y no ha sido tan agradable. Estamos recargando todo el tiempo (batería).

"Espero que en las siguientes carreras podamos encontrar algo para la quali, dependemos mucho de la energía. Estoy satisfecho, pero también tenemos muchos problemas con el despliegue de energía, estamos perdiendo de 3-5 décimas.

"Creo que hay más potencial, esperemos poder arreglarlo para mañana porque también sucede en las tandas largas. Será interesante de ver, porque creo que tenemos mejor ritmo de carrera así que tal vez podemos estar un poco más adelante", afirmó el mexicano.

Relacionado: GP de Japón: Sainz logra el MILAGRO; Checo vence a Alonso y Bottas, pero cae en Q1

¿Qué pasó en la qualy del GP de Japón?

Kimi Antonelli venció a George Russell en la pelea por la pole del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1. El corredor italiano superó a su compañero de equipo por 0.298 segundos.

Detrás de los Mercedes quedó Oscar Piastri, por delante de Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton. Pierre Gasly se clasificó séptimo, quedando por encima de otros como Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar en el Top 10 de la tabla de tiempos.

En la Q1, quedaron eliminados Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. Tras pasar de forma inesperada a la siguiente ronda, Carlos Sainz y Franco Colapinto finalizaron fuera del Top 10 para la pelea por la pole. Junto a los hispanohablantes, también quedaron en Q2 fuera Max Verstappen, Liam Lawson y Esteban Ocon.

GP de Japón 2026: Clasificación

Posición Piloto
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Oscar Piastri
4Charles Leclerc
5Lando Norris
6Lewis Hamilton
7Pierre Gasly
8Isack Hadjar
9Gabriel Bortoleto
10Arvid Lindblad
11Max Verstappen
12Esteban Ocon
13Nico Hulkenberg
14Liam Lawson
15Franco Colapinto
16Carlos Sainz
17Alex Albon
18Oliver Bearman
19Sergio Pérez
20Valtteri Bottas
21Fernando Alonso
22Lance Stroll

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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