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Sergio Perez, Checo Perez, Cadillac, Bahrain, 2026

Checo Pérez Hoy: Problemas en las prácticas del Gran Premio de Japón; Apenas ve tiempo de pista

Sergio Perez, Checo Perez, Cadillac, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Checo Pérez Hoy: Problemas en las prácticas del Gran Premio de Japón; Apenas ve tiempo de pista

¡Lo mejor de Checo hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este viernes 27 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1 Resultados Hoy: Pesadilla para Checo Pérez en la FP1 del GP de Japón; Mercedes domina, Ferrari se rezaga. ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Sufre Checo Pérez en la FP2 del GP de Japón; Oscar Piastri es el más rápido. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Mario Andretti señala los progresos de Cadillac en 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac señala mejoras de tiempos en el rendimiento del monoplaza. ::: LEER MÁS

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