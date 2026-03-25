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Max Verstappen, Sergio Checo Perez, Red Bull, Qatar, 2024

F1 Hoy: Max Verstappen sufre maldición; Checo Pérez recibe presión de Cadillac

Max Verstappen, Sergio Checo Perez, Red Bull, Qatar, 2024 — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Max Verstappen sufre maldición; Checo Pérez recibe presión de Cadillac

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