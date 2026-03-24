¡Cuidado, Checo! Cadillac pone fecha LÍMITE para sumar puntos en la F1
¡Cuidado, Checo! Cadillac pone fecha LÍMITE para sumar puntos en la F1
Una de las mayores figuras dentro de Cadillac ha lanzado importantes palabras sobre los tiempos de competición de la escudería con Checo Pérez y Valtteri Bottas en su regreso a la Fórmula 1.
Mario Andretti, campeón de la Fórmula 1 y uno de los principales pilares en la llegada de Cadillac a la categoría reina, ha hablado de sus dos pilotos por su inicio de temporada.
En palabras sobre los resultados que ha tenido la nueva escudería en su entrada a la Fórmula 1, Andretti habló sobre las aspiraciones de puntos para la temporada.
“Debemos ser realistas, pero queremos sentir que mejoramos a medida que avanza la temporada. Para ser sinceros, hacia el final de la temporada me gustaría pensar que ya podremos luchar regularmente entre los 10 primeros, o incluso más”, explicó.
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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
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