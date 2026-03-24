Verstappen desata la teoría de la MALDICIÓN de Ricciardo

Max Verstappen ha tenido un inicio de temporada 2026 complicado y algunos ya bromean diciendo que podría haber heredado una “maldición” al adoptar el número que antes identificaba a Daniel Ricciardo.

El campeón en ejercicio ha conseguido apenas ocho puntos en los dos primeros fines de semana de carrera y tampoco logró brillar en su última participación en el NLS2.

En su debut en el legendario Nordschleife del Nürburgring, Verstappen pilotó un coche GT3 como preparación para el desafiante Nürburgring 24 Hours, que se celebrará a finales de este año. A pesar de que él y su equipo se alzaron con una espectacular doble victoria, obteniendo la pole y ganando la carrera, posteriormente fueron descalificados por exceder el límite máximo de neumáticos permitidos.

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Como consecuencia, Verstappen, Daniel Juncadella y Jules Gounon perdieron la victoria, que fue adjudicada a los pilotos Dan Harper y Jordan Pepper, del BMW nº 99 de Rowe Racing.

En tan solo tres carreras repartidas en dos series, la temporada 2026 ya le ha traído un retiro y una descalificación, destino similar al que vivió su excompañero Ricciardo en 2014, cuando en sus primeros tres Grandes Premios solo sumó 12 puntos tras contar también con un abandono y una descalificación.

¿Y qué número usaba entonces Ricciardo? Exacto, el mismo que ahora luce Verstappen: el tres.

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¿Por qué Verstappen lleva el tres en 2026?

En Fórmula 1 y en las competiciones GT de este año, Verstappen ha optado por el número tres. Tras concluir la temporada 2025 y perder el título, se vio obligado a dejar el número uno. En vez de retomar el 33 que usaba en sus inicios, Eligió el tres, pues consideraba que resultaba más estético que contar con dos tres seguidos.

El piloto confesó a finales del año pasado que siempre había sentido afinidad por el tres, incluso antes de consagrarse como campeón mundial, aunque en ese entonces el número pertenecía a Ricciardo. Con el retiro de su excompañero en 2024, Verstappen finalmente pudo hacerse con el emblemático tres.

"Siempre me ha gustado el tres, además del uno", comentó en diciembre. "Daniel Ricciardo lo tenía siempre, pero ahora nos toca a nosotros cambiar. El 33 me parecía correcto, pero un tres es mucho más bonito que dos treses. Siempre dije que era por la doble suerte, aunque ya contaba con ella en F1, así que ya no es necesario darle más vueltas."

El neerlandés espera que la “maldición Ricciardo” se disipe pronto, tal como ocurrió en 2014, cuando Ricciardo consiguió tres victorias y terminó tercero en el campeonato de pilotos usando el mismo número.

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