La PESADILLA de Alonso y Aston Martin en la F1 que ni siquiera Newey podría detener

Un invierno en la Fórmula 1 lleno de expectativas se ha desvanecido, dejando tras de sí un verdadero espectáculo de pesadilla, y aún estamos lejos de la primera carrera.

Para ponerte al día (aunque reconozco que no he elegido bien las palabras, lo siento, aficionados de Alonso), recordemos la promesa del diseño inicial de Aston Martin bajo la dirección de Adrian Newey, que garantizaba convertir al equipo en un serio aspirante al título.

Sin embargo, hoy en día el monoplaza se muestra tan lento como una tortuga atravesando melaza, y no es esperable que rivales más ágiles les concedan una oportunidad para alcanzar el ritmo.

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Las señales de alerta ya se notaban: llegaron a la sesión de pruebas en Barcelona muy tarde, armando su coche cuando otros equipos, tras tres jornadas intensas, ya lo guardaban. Esta actitud no auguraba nada bueno y se reflejaba en el rendimiento del equipo.

Seamos justos. Recordemos que en 2009 Brawn Racing apareció de la nada, adaptando un motor Mercedes en un coche poco prometedor. Una vez en pista, Jenson Button y Rubens Barrichello dejaron a sus rivales por el camino, pese a que aquel equipo, procedente de Honda, casi se iba a la quiebra apenas meses antes.

El mundo entero esperaba ver qué podían lograr Newey y Aston Martin en Bahréin, y aunque las expectativas eran modestas, pocos habrían imaginado que acabarían siendo los más lentos de la parrilla durante los tres días de prueba.

Sí, incluso se situaron detrás del nuevo equipo Cadillac, que desde Estados Unidos parecía descubrir apenas que un coche debe hacer algo más que dar dos vueltas a la izquierda en cada circuito (es broma, por supuesto).

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¿Por qué Aston Martin es tan lento en F1?

A primera vista, la situación se reduce a lo que reconoció Lance Stroll, quien admitió que el equipo se encontraba aproximadamente 4,5 segundos por detrás del ritmo. Ningún equipo con aspiraciones de campeonato puede permitirse una diferencia tan amplia. Se podría decir que Stroll no es tan rápido como Alonso, pero el bicampeón mundial tampoco destacaba por su velocidad en esos momentos.

Algunos medios españoles se lanzaron a culpar a Honda, argumentando que los motores apenas llegaban a 11,000 RPM antes de fallar, cuando en realidad los monoplazas deberían operar entre los 12,000 y 15,000 RPM. Aunque, en las vueltas de Stroll se vislumbraba el mínimo de ese rango, la situación distaba de ser la ideal.

La verdad es que Honda tampoco queda exenta de críticas, pero todo parece haberse combinado en una tormenta perfecta cuyos indicios aparecieron hace trece meses. Newey mismo confesó que, al llegar a Aston Martin a comienzos de marzo del año pasado, el equipo ya llevaba un retraso de aproximadamente cuatro meses en el desarrollo del coche en comparación con sus competidores.

Recuperar ese desfase no es tarea sencilla; se debe apostar a que todos los rivales pierdan esos cuatro meses de rendimiento. Esto es la cúspide del automovilismo, no la gestión de un gobierno británico del siglo XXI. Además, es fundamental evitar errores durante este proceso. Newey es célebre por diseñar coches que exploran los límites de la normativa de forma agresiva, y parece que ese estilo no ha coincidido del todo con la unidad de potencia de Honda.

¿Podrá Aston Martin arreglar su monoplaza para la F1 2026?

La buena noticia es que sí, aunque aún queda la incógnita del plazo. El equipo tiene hasta la homologación del 1 de marzo para seguir trabajando en el motor Honda, intentando conseguir que sea más veloz y fiable. Dado que estamos en una etapa muy temprana de las nuevas regulaciones, existe la esperanza de que se puedan aprender muchos detalles en poco tiempo. Tras el 1 de marzo, sin embargo, el margen para ajustes se limitará hasta la séptima carrera, aunque el resto del coche podrá seguir desarrollándose indefinidamente, dentro del límite presupuestario.

El ex piloto de F1 y representante de Aston Martin, Pedro de la Rosa, afirmó: "Sí, se puede arreglar. ¿En poco tiempo? ¿Qué tan poco? No sucederá de la noche a la mañana. Aún no conocemos nuestros límites, ya que no estamos optimizando todo a la perfección. Estamos intentando entender en qué situación nos encontramos. ¿Se solucionará? Solo el tiempo lo dirá, pero confío en ello porque contamos con las herramientas necesarias."

Para Alonso, lo único que importa es que las mejoras lleguen pronto. El piloto se mostró bastante contrariado ante el mal comienzo de Aston Martin y Honda, situación que conoce muy bien tras sus experiencias con McLaren y Honda entre 2015 y 2017. En aquella ocasión, en lugar de aspirar a un título, tuvo que conformarse con arrastrar coches a posiciones marginales en la lucha por sumar puntos.

Por fortuna para el bicampeón, los problemas internos que antes afectaban a McLaren fueron opacados por las deficiencias del motor Honda. Ahora, con Newey a bordo, el equipo apuesta por iniciar una recuperación. No obstante, cabe preguntarse si este regreso supone un reto incluso mayor para el propio genio del automovilismo. La lista de aspectos a solucionar en tan poco tiempo es tan extensa que, posiblemente, ni siquiera el supercerebro de la F1 tenga todas las respuestas a tiempo.

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