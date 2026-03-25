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Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

Checo Pérez Hoy: Fecha límite en Cadillac; Mario Andretti explica diferencias entre pilotos

Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him — Foto: © IMAGO

Checo Pérez Hoy: Fecha límite en Cadillac; Mario Andretti explica diferencias entre pilotos

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este martes 24 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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