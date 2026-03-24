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Sergio Perez in a Cadillac top at the Dodgers Baseball stadium

Checo Pérez Hoy: Problemas para Cadillac; Unidad de potencia, aerodinámica y batería no están a la altura

Sergio Perez in a Cadillac top at the Dodgers Baseball stadium — Foto: © IMAGO

Checo Pérez Hoy: Problemas para Cadillac; Unidad de potencia, aerodinámica y batería no están a la altura

¡Lo mejor de Checo hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 23 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Mario Andretti señala la falta de aerodinámica de Cadillac en el equipo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Mario Andretti señala a la unidad de potencia y batería como factores de preocupación. ::: LEER MÁS

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