Checo Pérez Hoy: Problemas para Cadillac; Unidad de potencia, aerodinámica y batería no están a la altura
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