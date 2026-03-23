¡Recibe su primer ataque de DENTRO de Cadillac!
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Una de las mayores figuras dentro de Cadillac ha lanzado una fuerte aseveración sobre Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1.
Mario Andretti, campeón de la Fórmula 1 y uno de los principales pilares en la llegada de Cadillac a la categoría reina, ha exhibido tanto a Checo como a Valtteri Bottas por su inicio de temporada.
En palabras sobre los resultados que ha tenido la nueva escudería en su entrada a la Fórmula 1, Andretti considera que la inactividad de la temporada pasada les está pasando factura.
“Están un poco oxidados. Para ser sincero, creo que los dos están un poco oxidados. Ambos llevan al menos una temporada fuera de la cabina”, señaló Andretti.
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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
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