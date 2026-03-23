close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Adrian Newey provoca choque cultural en Aston Martin; Mario Andretti acusa a Checo Pérez

Fernando Alonso and Sergio Checo Perez — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Adrian Newey provoca choque cultural en Aston Martin; Mario Andretti acusa a Checo Pérez

¡Lo mejor de hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 23 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: Las exigencias de Adrian Newey provocan un "choque cultural" en Aston Martin. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Adrian Newey y Aston Martin se ríen sobre ChatGPT. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Mario Andretti lo acusa de no estar listo en su regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Mario Andretti señala por qué no termina de despegar Cadillac. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5904 votos

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Sergio Pérez

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Checo Pérez Hoy: Mario Andretti lo ataca en Cadillac; Este es el motivo por el que no mejoran

Checo Pérez Hoy: Mario Andretti lo ataca en Cadillac; Este es el motivo por el que no mejoran

  • Hoy 02:50
Este es el motivo por que Checo y Cadillac NO logran mejorar

Este es el motivo por que Checo y Cadillac NO logran mejorar

  • Hoy 01:26
¡Recibe su primer ataque de DENTRO de Cadillac!

¡Recibe su primer ataque de DENTRO de Cadillac!

  • Hoy 00:40
Alonso revela el DAÑO que ha sufrido la nueva F1

Alonso revela el DAÑO que ha sufrido la nueva F1

  • Ayer 22:54
La MOLESTIA de Verstappen en Red Bull traería drásticos cambios en Mercedes

La MOLESTIA de Verstappen en Red Bull traería drásticos cambios en Mercedes

  • Hoy 07:40
¿Qué es el ADUO? El plan de la FIA para SALVAR a Fernando Alonso y AYUDAR a Checo Pérez

¿Qué es el ADUO? El plan de la FIA para SALVAR a Fernando Alonso y AYUDAR a Checo Pérez

  • 21 de marzo de 2026 18:00

Recién en

07:40
La MOLESTIA de Verstappen en Red Bull traería drásticos cambios en Mercedes
03:42
F1 Hoy: Desastre millonario de Honda; Se siguen burlando de la Fórmula 1 gracias a Mario Kart
02:50
Checo Pérez Hoy: Mario Andretti lo ataca en Cadillac; Este es el motivo por el que no mejoran
02:26
F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto
01:55
Honda sufre DESASTRE HISTÓRICO de 3,600 millones mientras el proyecto de F1 entra en crisis
Noticias F1

Recomendado por la redacción

La MOLESTIA de Verstappen en Red Bull traería drásticos cambios en Mercedes Formula 1

La MOLESTIA de Verstappen en Red Bull traería drásticos cambios en Mercedes

Hoy 07:40
F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto Alpine

F1 Franco Colapinto Hoy: Pierde la paciencia con la FIA; Su entrenador deportivo habla al respecto

Hoy 02:26
Este es el motivo por que Checo y Cadillac NO logran mejorar Cadillac

Este es el motivo por que Checo y Cadillac NO logran mejorar

Hoy 01:26
¡Recibe su primer ataque de DENTRO de Cadillac! Cadillac

¡Recibe su primer ataque de DENTRO de Cadillac!

Hoy 00:40
Ontdek het op Google Play
x