El aliado que Aston Martin se NIEGA a usar para ayudar a Alonso

Adrian Newey ha compartido su visión sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático en la Fórmula 1.

Aunque hoy en día el término IA se utiliza en un sentido muy amplio, Newey subraya que en su escudería la aplicación es extremadamente específica. La IA general, como ChatGPT, no forma parte de los procesos complejos de Aston Martin.

De cara a la nueva temporada, el ingeniero comenta: "El aprendizaje automático existe desde hace tiempo. La moda por hablar de IA ha disipado parte de su misterio, y hoy en día todos tienen una idea de lo que es."

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Según él, la mayor parte de la IA que usamos cotidianamente se basa en búsquedas en internet y en el reconocimiento de patrones. Ante la pregunta de si utiliza ChatGPT, Newey se ríe y aclara: "Aplicamos el aprendizaje automático para tareas mucho más concretas, por ello su utilización está diseñada a medida. Normalmente no dependemos de internet, ya que nuestras necesidades requieren un enfoque más especializado."

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Reconocimiento de patrones

Dentro de Aston Martin, el foco está en tareas muy concretas donde se emplean la IA y el aprendizaje automático. Newey destaca el uso del reconocimiento de patrones tanto para facilitar tareas sencillas como para definir estrategias de carrera mediante simulaciones y teoría de juegos.

Este enfoque se enmarca en una tendencia más amplia en la Fórmula 1, donde los equipos simulan infinidad de escenarios y analizan patrones complejos en la telemetría, especialmente ante los importantes cambios reglamentarios de este año.

Otras aplicaciones

Aston Martin aprovecha intensivamente la infraestructura en la nube de su socio estratégico CoreWeave, lo que les permite simular cientos de iteraciones aerodinámicas a la vez.

Newey explica: "Existen aplicaciones aún más avanzadas... sobre las que prefiero no profundizar ahora. Lo fascinante de la computación, el procesamiento de datos y la IA es que evolucionan tan rápidamente que lo que hoy es nuevo, en doce meses ya resulta obsoleto".

Eso nos emociona, pues debemos mantenernos a la altura junto a nuestros socios para explotar las enormes posibilidades que se abren. Es necesario ampliar constantemente nuestra perspectiva, no a diario, pero sí cada seis meses, para beneficiarnos al máximo de estos avances."

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