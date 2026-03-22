¡Terrible para Alonso! Newey provoca un CHOQUE CULTURAL en Aston Martin
¡Terrible para Alonso! Newey provoca un CHOQUE CULTURAL en Aston Martin
Adrian Newey se unió al equipo el año pasado.
Adrian Newey ha generado un verdadero "shock cultural" en Aston Martin, ya que sus exigencias han cambiado por completo la dinámica del equipo de F1.
El legendario diseñador se unió al escudería el pasado marzo como socio técnico director, y desde el primer momento se volcó en el desarrollo del AMR26, su primer coche bajo las nuevas regulaciones.
Tras una reestructuración directiva, Newey asumió además la dirección del equipo, sucediendo a Andy Cowell a finales de 2025.
Cowell ha manifestado su admiración por Newey desde su incorporación, destacando que su energía e inspiración se notan en todo el grupo de ingenieros y calificando al nuevo fichaje como una “persona excepcional”.
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El impacto de Newey en Aston Martin
Craig Slater señaló el impacto inmediato de Newey en el equipo. “Hace unos días, un miembro de la fábrica me comentó que trabajar con Newey ha sido un shock cultural debido a sus exigencias y a la manera tan distinta de hacer las cosas".
"Sin embargo, están adaptándose y él seguro los impulsará a evolucionar a lo largo de una temporada larga, en la que las reglas se prolongarán, lo que podría favorecer al equipo,” comentó.
Ambos pilotos se concentraron en verificar el correcto funcionamiento de los sistemas y en ganar experiencia, a diferencia de rivales como Mercedes y Ferrari, que aprovecharon para registrar un mayor número de vueltas e incluso simular sesiones de clasificación.
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