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Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade

F1 Hoy: Fernando Alonso vería cambios drásticos en Aston Martin; Carlos Sainz da su conclusión sobre Williams

Carlos Sainz and Fernando Alonso pointing and waving at fans during the drivers' parade — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Fernando Alonso vería cambios drásticos en Aston Martin; Carlos Sainz da su conclusión sobre Williams

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Fernando Alonso F1: Aston Martin quiere despedir a Adrian Newey; Christian Horner, posible nuevo jefe. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: "Los puntos en el Gran Premio de China supieron a oro para nosotros". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Tuvimos un buen comienzo de año, realmente me entusiasma, solo quería contárselo". ::: LEER MÁS

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