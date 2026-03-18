El EMOTIVO mensaje de Colapinto hacia Alpine que lo hace único

Franco Colapinto ha aprovechado para entregar palabras de aliento después del Gran Premio de China, donde sumó su primer punto con Alpine.

El argentino sacó provecho de los múltiples abandonos de la carrera en los que se incluyeron nombres como Lando Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Durante esta semana, se dirigió a los trabajadores de la fábrica para dar un discurso después de la doble puntuación de los pilotos en Shanghái.

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"Solo quería estar aquí hoy. Las reuniones informativas son muy difíciles, no siempre salen como se planean, pero creo que esta es la primera en la que tuvimos excelentes resultados y tuvimos un buen comienzo de año. Es lo que realmente me entusiasma, así que solo quería contárselo", reveló el argentino.

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¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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