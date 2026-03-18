Colapinto hace el MÁXIMO reconocimiento a Alpine desde su llegada

Franco Colapinto ha reconocido la espectacular labor de los trabajadores de la fábrica de Alpine con el nuevo monoplaza para esta temporada.

El argentino sacó provecho de los múltiples abandonos de la carrera en los que se incluyeron nombres como Lando Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Durante esta semana, se dirigió a los trabajadores de la fábrica para dar un discurso después de la doble puntuación de los pilotos en Shanghái.

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"Estoy muy orgulloso del esfuerzo que han realizado durante el invierno, crearon un coche realmente rápido, dimos pasos de gigante, pero aún hay mucho más que queremos lograr juntos y sé que todos ustedes tienen una gran motivación y se están esforzando mucho no solo para estar entre los 10 primeros, sino para estar al frente y luchar por los puntos, y ahí es donde queremos llegar y lo que queremos lograr en el futuro", reveló el argentino.

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¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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