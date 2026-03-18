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Colapinto at Alpine

Colapinto F1: Alpine CONFIRMA que se ACERCA a Ferrari; Alpine llevará mejoras al Gran Premio de Japón

Colapinto at Alpine — Foto: © IMAGO

Colapinto F1: Alpine CONFIRMA que se ACERCA a Ferrari; Alpine llevará mejoras al Gran Premio de Japón

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