Alpine entrega ESPECTACULARES noticias a Colapinto tras puntuar en Japón

Alpine ha entregado buenas noticias a Franco Colapinto después de que sumara su primer punto como piloto de la escudería.

El argentino sacó provecho de los múltiples abandonos de la carrera en los que se incluyeron nombres como Lando Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri y Max Verstappen.

Posterior a la carrera, directivos de Alpine señalaron que lo mejor para el equipo está por llegar y que vendrán mejoras en Suzuka en piezas para el Gran Premio de Japón.

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"El equipo intentará enviar piezas con urgencia para el Gran Premio de Japón", reveló la directiva del equipo.

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¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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