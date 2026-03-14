Checo Pérez Hoy: El gran problema de Cadillac; No hay solución a la vista
Checo Pérez Hoy: El gran problema de Cadillac; No hay solución a la vista
¡Lo mejor de Checo hoy!
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este viernes 13 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: "Ya teníamos mucho tiempo con este problema, es muy frustrante que no hemos podido solucionar". ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: "No sé si se podrá solucionar para mañana, están trabajando el equipo muy fuerte". ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: "En Cadillac valoran mucho más mis comentarios". ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Hace historia con Cadillac, pero envía contundente mensaje. ::: LEER MÁS
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