Checo Pérez Hoy: El gran problema de Cadillac; No hay solución a la vista

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este viernes 13 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

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Checo Pérez F1: "No sé si se podrá solucionar para mañana, están trabajando el equipo muy fuerte". ::: LEER MÁS

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