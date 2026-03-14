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Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo Pérez Hoy: El gran problema de Cadillac; No hay solución a la vista

Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez — Foto: © IMAGO

Checo Pérez Hoy: El gran problema de Cadillac; No hay solución a la vista

¡Lo mejor de Checo hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este viernes 13 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: "Ya teníamos mucho tiempo con este problema, es muy frustrante que no hemos podido solucionar". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "No sé si se podrá solucionar para mañana, están trabajando el equipo muy fuerte". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "En Cadillac valoran mucho más mis comentarios". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Hace historia con Cadillac, pero envía contundente mensaje. ::: LEER MÁS

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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