¡CONTUNDENTE! Checo señala el gran fallo de Cadillac en China
¡CONTUNDENTE! Checo señala el gran fallo de Cadillac en China
Checo Pérez ha dado sus impresiones después de haberse quedado sin poder participar en la clasificación de la carrera Sprint en China.
La curva de aprendizaje para Cadillac aún sigue dando muestras de falta de desarrollo, ya que el monoplaza del mexicano sigue presentando fallas, que en este caso le impide poder competir en la clasificación,
En este caso, después de haber tenido participación en la única sesión de prácticas libres, a pocos minutos del inicio de la sesión de la clasificación del sprint, Cadillac dio a conocer que Checo no podría ser parte de la competición por un buen lugar en la parrilla para el sprint.
"Problemas de la bomba de gasolina, ya teníamos mucho tiempo con este problema, más del esperado, es muy frustrante que no hemos podido solucionarlos", reveló Checo después de la clasificación de la sprint.
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¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
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