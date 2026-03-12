close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

F1 Hoy: Fernando Alonso, en serios problemas con Aston Martin; Lewis Hamilton ilusiona en Ferrari

An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Fernando Alonso, en serios problemas con Aston Martin; Lewis Hamilton ilusiona en Ferrari

¡Lo mejor de hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 12 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE en 2026? ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Adrian Newey, en el punto de mira en Aston Martin y puede ser reemplazado rápidamente. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "Al menos no me dormí de lo aburrido de la carrera". ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton F1: Él y Ferrari pueden darle competencia a Red Bull este año. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: "La carrera no la disfruté tanto con esta energía tan complicada". ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5510 votos

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari Fernando Alonso Lewis Hamilton Aston Martin

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

F1 Hoy: Aston Martin sería SALVADO POR LA FIA; Sainz sufre con Williams

F1 Hoy: Aston Martin sería SALVADO POR LA FIA; Sainz sufre con Williams

  • Hoy 00:00
Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari

Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari

  • Ayer 22:31
El 'NUEVO' Hamilton está de regreso y más listo que nunca con audaz pronóstico

El 'NUEVO' Hamilton está de regreso y más listo que nunca con audaz pronóstico

  • Ayer 19:46
F1 Hoy: Fernando Alonso señala su superioridad; Lewis Hamilton culpa a la FIA

F1 Hoy: Fernando Alonso señala su superioridad; Lewis Hamilton culpa a la FIA

  • 9 de marzo de 2026 12:00
La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

  • Ayer 22:44
¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

  • Ayer 19:01

Recién en

02:00
Checo F1 Hoy: ¿Qué es super-clipping y por qué ES CLAVE?; Destroza a la Fórmula 1 actual
01:00
Franco Colapinto F1 Hoy: Mercedes quiere SUMAR a Alpine; Sufre TRAICIÓN INTERNA
00:00
F1 Hoy: Aston Martin sería SALVADO POR LA FIA; Sainz sufre con Williams
11-3
La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida
11-3
Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari
Noticias F1

Recomendado por la redacción

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida Ferrari

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

Ayer 22:44
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual Formula 1

Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual

Ayer 21:37
¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo Aston Martin

¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

Ayer 19:01
Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China Williams

Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China

Ayer 18:52
Ontdek het op Google Play
x