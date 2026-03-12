F1 Hoy: Fernando Alonso, en serios problemas con Aston Martin; Lewis Hamilton ilusiona en Ferrari
¡Lo mejor de hoy!
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 12 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: ¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE en 2026? ::: LEER MÁS
Fernando Alonso F1: Adrian Newey, en el punto de mira en Aston Martin y puede ser reemplazado rápidamente. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: "Al menos no me dormí de lo aburrido de la carrera". ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton F1: Él y Ferrari pueden darle competencia a Red Bull este año. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: "La carrera no la disfruté tanto con esta energía tan complicada". ::: LEER MÁS
