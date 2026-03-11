close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Ferrari, Australia, 2026

El 'NUEVO' Hamilton está de regreso y más listo que nunca con audaz pronóstico

Lewis Hamilton, Ferrari, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

El 'NUEVO' Hamilton está de regreso y más listo que nunca con audaz pronóstico

Alessandro Lombardo

Lewis Hamilton parece haber renacido en este inicio de temporada de Fórmula 1. En la primera carrera del año, el siete veces campeón mundial ya pudo intuir la llegada del podio. En GPFans Raceteam se analizan las oportunidades del británico para la próxima campaña.

Hamilton tuvo un domingo excepcional en el circuito de Albert Park. Tras empezar en la séptima posición, logró subir hasta cuarto lugar durante la carrera, llegando incluso a disputar el tercer puesto en un momento clave.

"Disfruté muchísimo la carrera y el coche responde de maravilla. Vi varios duelos emocionantes en pista y, hasta ahora, todo marcha muy bien", comentó el piloto. Estas declaraciones llegan tras afirmar que ha comenzado el año como un hombre nuevo, dejando atrás al Hamilton de 2025.

Relacionado: CONFIRMADO: Verstappen sigue los pasos de Checo Pérez y TRAICIONA a Red Bull

Hamilton ha vuelto

El ambiente es muy positivo en torno al campeón. El presentador de GPFans, Sebastiaan Kissing, se mostró entusiasmado tras el primer gran rendimiento de Hamilton y se pregunta cuáles serán las posibilidades con la potente Ferrari: "Puede que aún no esté en el podio, pero se nota que ha vuelto. De haber continuado a buen ritmo, sin duda habría subido al podio. ¿Será que veremos a Hamilton en el podio este año?"

Entre tres y cinco podios

El experto general en Fórmula 1 y colaborador de GPFans, Brian van Hinthum, confía en esta evolución: "Si Ferrari mantiene este nivel, podrán poner presión a Red Bull. Lo que vimos en Australia demostró que tanto Red Bull, como Ferrari y Mercedes tienen mucha fuerza. En una carrera normal, si Russell y Antonelli logran un podio, queda una plaza que, en teoría, se distribuiría entre Verstappen y los dos pilotos de Ferrari, o incluso Hadjar. Se ciernen unos podios muy prometedores."

Kissing concluye con una predicción: "Entre tres y cinco podios me parece una buena apuesta. Estoy ansioso por ver qué hará Hamilton. Un giro tan positivo siempre me entusiasma."

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5486 votos

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari Lewis Hamilton

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari

Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari

  • 1 hour ago
La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

  • hace 51 minutos
La "lengua afilada" de Hamilton y una historia de "culpa imperdonable": los medios italianos reaccionan al GP de Australia

La "lengua afilada" de Hamilton y una historia de "culpa imperdonable": los medios italianos reaccionan al GP de Australia

  • Hoy 00:12
¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1

¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1

  • 2 hours ago
¿Beneficiará a Antonelli? Russell quiere MÁS VENTAJAS para Mercedes

¿Beneficiará a Antonelli? Russell quiere MÁS VENTAJAS para Mercedes

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Carlos Sainz enciende alarmas en Williams; Lewis Hamilton es sorprendido por Mercedes

F1 Hoy: Carlos Sainz enciende alarmas en Williams; Lewis Hamilton es sorprendido por Mercedes

  • Hoy 12:00

Recién en

22:44
La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida
22:31
Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari
21:37
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual
20:36
¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1
19:57
¿Beneficiará a Antonelli? Russell quiere MÁS VENTAJAS para Mercedes
Noticias F1

Recomendado por la redacción

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida Ferrari

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

hace 51 minutos
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual Formula 1

Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual

1 hour ago
¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo Aston Martin

¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

Hoy 19:01
Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China Williams

Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China

Hoy 18:52
Ontdek het op Google Play
x