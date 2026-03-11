El 'NUEVO' Hamilton está de regreso y más listo que nunca con audaz pronóstico

Lewis Hamilton parece haber renacido en este inicio de temporada de Fórmula 1. En la primera carrera del año, el siete veces campeón mundial ya pudo intuir la llegada del podio. En GPFans Raceteam se analizan las oportunidades del británico para la próxima campaña.

Hamilton tuvo un domingo excepcional en el circuito de Albert Park. Tras empezar en la séptima posición, logró subir hasta cuarto lugar durante la carrera, llegando incluso a disputar el tercer puesto en un momento clave.

"Disfruté muchísimo la carrera y el coche responde de maravilla. Vi varios duelos emocionantes en pista y, hasta ahora, todo marcha muy bien", comentó el piloto. Estas declaraciones llegan tras afirmar que ha comenzado el año como un hombre nuevo, dejando atrás al Hamilton de 2025.

Hamilton ha vuelto

El ambiente es muy positivo en torno al campeón. El presentador de GPFans, Sebastiaan Kissing, se mostró entusiasmado tras el primer gran rendimiento de Hamilton y se pregunta cuáles serán las posibilidades con la potente Ferrari: "Puede que aún no esté en el podio, pero se nota que ha vuelto. De haber continuado a buen ritmo, sin duda habría subido al podio. ¿Será que veremos a Hamilton en el podio este año?"

Entre tres y cinco podios

El experto general en Fórmula 1 y colaborador de GPFans, Brian van Hinthum, confía en esta evolución: "Si Ferrari mantiene este nivel, podrán poner presión a Red Bull. Lo que vimos en Australia demostró que tanto Red Bull, como Ferrari y Mercedes tienen mucha fuerza. En una carrera normal, si Russell y Antonelli logran un podio, queda una plaza que, en teoría, se distribuiría entre Verstappen y los dos pilotos de Ferrari, o incluso Hadjar. Se ciernen unos podios muy prometedores."

Kissing concluye con una predicción: "Entre tres y cinco podios me parece una buena apuesta. Estoy ansioso por ver qué hará Hamilton. Un giro tan positivo siempre me entusiasma."

