close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1

Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City — Foto: © IMAGO

¡SIN PIEDAD! Checo destroza la nueva Fórmula 1

Checo Pérez fue el encargado de finalizar la primera carrera para Cadillac en su historia, pero fue muy crítico respecto a la nueva era de la Fórmula 1.

Como toda escudería nueva, en el Gran Premio de Australia se hizo muy evidente que Cadillac aún está corto en cuanto a desarrollo respecto al resto de los equipos.

Después de terminar en la posición número 16 de la carrera, Checo habló a terminar la carrera sobre lo que viene para el equipo en el plan de trabajo.

"Al menos no me dormí de lo aburrido de la carrera, es una F1 muy diferente a lo acostumbrado, lo positivo fue esquivar a Lawson después ahí iba con Franco, esquivarlo a Lawson la arrancada de estos autos es distinta, es una locura todo en esta nueva F1", expresó Checo.

Relacionado: CONFIRMADO: Ferrari le dará PROBLEMAS a Checo Pérez en 2026

¿Cómo le fue a Cadillac en su primer día en F1?

El equipo estadounidense ha hecho su debut oficial en la Fórmula 1. La escudería se enfrentó por primera vez a los equipos consolidados durante la sesión de shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Los problemas detectados en el coche durante la jornada de pruebas pueden resultar positivos, ya que tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez han hablado con la prensa. La prueba invernal en España se extiende durante cinco días, y cada escudería dispone de tres sesiones para mostrar su potencial. Cadillac optó por salir a pista desde el lunes.

Bottas completó 33 vueltas al volante, logrando un mejor tiempo de 1:24.651. En tanto, Pérez dio 11 vueltas en Montmeló, registrando una marca de 1:25.974, unos siete segundos por detrás del líder. Aunque los tiempos tienen poca relevancia en esta fase –ya que lo primordial es acumular kilómetros– aún queda camino por recorrer. Tras sumar 44 vueltas el lunes, el equipo decidió no salir el martes.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5486 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

  • Hoy 17:00
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual

Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual

  • 1 hour ago
¡Checo levanta la voz en CONTRA de la F1!

¡Checo levanta la voz en CONTRA de la F1!

  • Hoy 00:03
Checo señala el mayor OBSTÁCULO para Cadillac en 2026

Checo señala el mayor OBSTÁCULO para Cadillac en 2026

  • Ayer 23:58
La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

  • hace 51 minutos
Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari

Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari

  • 1 hour ago

Recién en

22:44
La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida
22:31
Hamilton recibe impulso tras la AGRESIVA 'Macarena' de Ferrari
21:37
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual
19:57
¿Beneficiará a Antonelli? Russell quiere MÁS VENTAJAS para Mercedes
19:46
El 'NUEVO' Hamilton está de regreso y más listo que nunca con audaz pronóstico
Noticias F1

Recomendado por la redacción

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida Ferrari

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

hace 51 minutos
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual Formula 1

Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual

1 hour ago
¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo Aston Martin

¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

Hoy 19:01
Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China Williams

Williams entrega las PEORES noticias para Sainz rumbo China

Hoy 18:52
Ontdek het op Google Play
x