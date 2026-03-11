¡CAOS para Alonso! El futuro de Newey en Aston Martin está en riesgo

Según The Race, Adrian Newey ha encendido la mecha al criticar públicamente la unidad de potencia de Honda en Australia.

El fabricante nipón no está dispuesto a aceptar estos reproches en abierto y, según el medio, el jefe del equipo ha ido demasiado lejos. Quizás la doble función de diseñador y director técnico le está exigiendo más de lo que puede manejar.

Aston Martin F1 Team vive una preparación caótica para la nueva temporada. El fin de semana inaugural en Melbourne se transformó en una extensión de los días de pruebas, donde ni Lance Stroll ni Fernando Alonso tuvieron un papel relevante.

El piloto español destacó en varias ocasiones que el AMR26 es un coche prometedor, aunque señaló problemas en la unidad de potencia. Además, en Melbourne Newey confesó que supo recién en noviembre que el 70% de la fórmula ganadora de Honda había desaparecido.

'¿El doble rol de Newey es exceso?

El analista Gary Anderson afirma que, si bien Honda merece ciertas críticas, éstas deberían limitarse al ambiente interno. Además, Anderson se muestra escéptico respecto a la doble función que Newey tiene en Aston Martin.

Andy Cowell desempeñó ese papel hasta el final de la temporada, hasta que Newey comenzó a tomar protagonismo. "Con sus dos funciones, Newey debe ser muy claro y cuidadoso sobre qué rol desempeña en cada situación mediática. Le tengo un enorme respeto como genio técnico, pero quizás se haya sobrecargado asumiendo esta doble responsabilidad", comentó.

Ralf Schumacher: 'Newey será rápidamente sustituido'

En el podcast Backstage Boxengasse, Ralf Schumacher da un paso más y sugiere que Newey no podrá sostener esta doble función por mucho tiempo, y que pronto volverá a un papel tras bastidores.

"Eso no es propio de él. Creo que se está forzando a cumplir con esta doble tarea, algo que se nota en sus entrevistas. Prefiere mantenerse en la sombra mientras hace lo suyo, incluso superando a otros cuando se logran aciertos", ha señalado Pedro de la Rosa, portavoz de Aston Martin F1 Team. Schumacher insiste: "En breve llegará alguien que lo releve."

