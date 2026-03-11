close global

lewis hamilton, franco colapinto, brazil, 2024

F1 Hoy: Lewis Hamilton contradice a Max Verstappen; Mercedes afecta a Franco Colapinto

lewis hamilton, franco colapinto, brazil, 2024 — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Lewis Hamilton contradice a Max Verstappen; Mercedes afecta a Franco Colapinto

¡Lo mejor de hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 10 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton F1: Da un giro de 180 grados y contradice completamente a Max Verstappen. ::: LEER MÁS

F1: ¿Cuánto más LENTOS son los nuevos monoplazas de 2026? El GP de Australia confirmó la triste realidad. ::: LEER MÁS

F1: Franco Colapinto y Carlos Sainz son afectados por falta de información de Mercedes a equipos clientes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Si mejoramos el ritmo de qualy daremos un pasito, ahora está costando mucho". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Afectado en Alpine por Mercedes; Revela la única opción de mejora

  • 2 hours ago
La "lengua afilada" de Hamilton y una historia de "culpa imperdonable": los medios italianos reaccionan al GP de Australia

  • 3 hours ago
El NUEVO look de Hamilton para el GP de China

  • Ayer 22:41
Antonelli se UNE a Hamilton en respecto a las exigencias de Mercedes

  • Ayer 21:25
Colapinto señala la única manera de MEJORAR que tiene Alpine

  • Ayer 20:42
Checo Pérez F1: Se molesta con la Fórmula 1; Manda mensaje de alerta a Cadillac

  • 1 hour ago

