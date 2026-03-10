Colapinto y Sainz, notablemente AFECTADOS por Mercedes

James Vowles y Andrea Stella han dejado claro su descontento por la falta de información de Mercedes sobre la unidad de potencia para 2026.

Al adquirir los motores como equipo cliente de la escudería alemana, aseguran que esta situación les coloca en desventaja, ya que sospechan que Mercedes está reteniendo datos que podrían ser cruciales para mejorar el rendimiento.

La FIA establece que los equipos clientes deben recibir la versión más actualizada de la unidad de potencia, garantizando así que dispongan de un producto competitivo.

Aunque pueden existir pequeñas diferencias en el software, estas no deben ser determinantes. Mercedes, al desarrollar internamente la unidad, suele contar con más datos y estar un paso por delante, aunque en ocasiones hasta McLaren ha logrado superar al equipo de fábrica.

Williams detecta desventajas en el rendimiento de la unidad de potencia

El directivo británico Vowles manifestó su decepción por la pobre comunicación por parte de Mercedes. Según él, sus motores pierden cerca de tres décimas de segundo, algo que podría atribuirse a diversos factores. Sin embargo, su principal crítica se centra en la falta de un flujo informativo que permita a equipos como Williams o Alpine anticipar cualquier variación en el rendimiento.

El jefe de equipo, Stella, tampoco está conforme con la manera en que Mercedes comparte la información. “Llevamos semanas conversando con HPP (Mercedes High Performance Powertrains) para obtener más datos, pero durante las pruebas nos dedicábamos principalmente a poner el coche en pista y analizar la información que ya teníamos”, explicó.

Para él, la continua sorpresa ante el rendimiento de la unidad de potencia resulta inaceptable en la Fórmula 1, donde se espera simular y prever el comportamiento del coche. Asimismo, McLaren, cliente de Mercedes desde hace años, percibe esta falta de comunicación como una tendencia preocupante, ya que impacta en la capacidad de anticiparse y mejorar el coche sobre la marcha.

