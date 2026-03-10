Hamilton da un giro de 180 grados y CONTRADICE completamente a Verstappen

Mientras que varios pilotos expresaron opiniones sin reservas tras el Gran Premio de Australia sobre la nueva generación de monoplazas, Lewis Hamilton sorprendió mostrando un entusiasmo total.

El siete veces campeón mundial, que en un principio fue crítico, ahora se muestra realmente emocionado con las nuevas regulaciones.

El domingo en el circuito Albert Park, Hamilton tuvo una actuación destacada. Partiendo desde la séptima posición, fue escalando hasta alcanzar el cuarto puesto e incluso llegó, en un momento, a situarse en la tercera posición.

"La carrera fue muy entretenida y disfruté mucho conduciendo el coche. Observé algunas batallas emocionantes en la pista y, hasta ahora, todo marcha a la perfección", comentó el británico a Crash al término de la apertura de la temporada.

Contraste con la competencia

El artículo sigue tras el video

Las palabras positivas de Hamilton chocan con las críticas de pilotos como Max Verstappen y Lando Norris, quienes se mostraron escépticos ante los nuevos coches este fin de semana. Mientras ellos se quejaban de la manejabilidad y el énfasis en el control de energía, Hamilton tiene otra visión.

“No estoy seguro, esa es una cuestión para ellos. Personalmente, me pareció increíble”, declaró, añadiendo que la posición en la parrilla podría influir en las opiniones, ya que sus rivales se encuentran muchos puestos más atrás.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Recuperación en Melbourne

La carrera del piloto comenzó con una excelente salida, aunque la primera curva trajo ciertos tropiezos en el duelo con su excompañero George Russell. “Tuve un buen comienzo. No sé si George defendió demasiado, pues en la curva uno perdí un poco la posición, pero rápidamente volví al grupo de carrera”, recordó. Con el transcurso del evento, el piloto de Ferrari se sintió cada vez más cómodo con su nuevo entorno, llegando incluso a ganar velocidad al punto de que, con unas pocas vueltas más, podría haber alcanzado a Charles Leclerc.

Velocidad en las rectas

A pesar de que el cuarto puesto es un resultado alentador, Hamilton reconoce que aún hay aspectos por pulir en la Scuderia, especialmente al compararla con su antigua escudería, Mercedes. “Tenemos que ver en qué estamos perdiendo, y creo que es en las rectas, porque en las curvas somos tan rápidos como ellos. La principal mejora a realizar es incrementar nuestra velocidad punta”, analizó. “El coche es bueno; simplemente necesitamos afinar la velocidad en línea recta, y no tengo dudas de que lo conseguiremos en las próximas carreras.”

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!