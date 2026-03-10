¿Cuánto más LENTOS son los nuevos monoplazas de F1 de 2026? El GP de Australia confirmó la triste realidad

Las hojas de tiempos en Albert Park en Melbourne proporcionaron una clara comparación con 2025

F1 ha entrado de lleno en una nueva era en 2026, y ya las revolucionarias modificaciones en la normativa (las revolucionarias modificaciones en la normativa) han tenido un impacto enorme en el mundo del deporte.

Tras las pruebas de pretemporada y todos los comentarios sobre la polémica llamada ‘sandbagging season’, en Albert Park, Melbourne, se reveló la cruda realidad durante la clasificación del Gran Premio de Australia. Los nuevos monoplazas no solo resultan difíciles de manejar, sino que además son notablemente más lentos.

El último conjunto de normas se introdujo en la temporada 2022, y desde entonces los coches fueron perfeccionándose hasta que en 2025 se alcanzaron inéditos niveles de velocidad, con diferencias entre los equipos tan mínimas que permitieron espectaculares batallas en pista.

Sin embargo, en 2026 parece que, al menos en un inicio, no veremos tiempos vertiginosos ni duelos emocionantes. Los coches están muy por detrás, y Mercedes (por ahora) mantiene una ventaja abismal sobre el resto.

¿Son los coches de F1 2026 más lentos?

Sin duda, Melbourne dejó en evidencia cuán marcadamente más lentos son. El récord de vuelta en este icónico circuito urbano lo estableció el actual campeón mundial, Lando Norris, en su McLaren el año pasado, con un impresionante 1:15.096 conseguido en la ronda final (Q3).

El sábado, en tierras australianas, George Russell se alzó con la pole en su Mercedes, pero la diferencia respecto al tiempo récord del año anterior fue notable: Russell registró un 1:18.518, es decir, más de tres segundos más lento que el tiempo de Norris en 2025.

Además, los intervalos entre los coches fueron considerablemente mayores en comparación con 2025, cuando la lucha por la pole se definía en menos de un segundo entre los 10 pilotos. Este año la brecha se acerca a los tres segundos.

¿Son Mercedes realmente invencibles en 2026?

El sábado en Melbourne parecía que sí, ya que Russell se adjudicó la pole con una ventaja de 0,785 segundos sobre el contendor más cercano, Isack Hadjar de Red Bull. Sin embargo, hay dos razones para que los aficionados de los demás equipos mantengan la esperanza.

En la carrera del domingo en Melbourne, la gran incógnita contra Mercedes será la fiabilidad. Todavía desconocemos el comportamiento de estos monoplazas en condiciones de carrera real durante 58 vueltas, en el crisol que supone una competición de Fórmula 1.

Además, se avecina el 1 de junio como una fecha clave. Ese día, la supuesta ventaja de Mercedes en cuanto a la relación de compresión del motor podría verse anulada por un nuevo cambio reglamentario impulsado por los rivales.

Así que, salvo que seas hincha de Mercedes, hay motivos para pensar que para Russell y su compañero Kimi Antonelli no será un camino de rosas. Habrá que esperar un poco para ver qué sucede.

¿Les gustan a los pilotos los coches 2026?

La respuesta es sencilla: no demasiado. El crítico más vehemente ha sido el cuádruple campeón mundial, Max Verstappen, quien afirmó que ahora se trata más de gestionar el coche que de exprimir la máxima velocidad, hasta el punto de compararlo con "la Fórmula E sobre esteroides". Duro golpe.

Por su parte, Lewis Hamilton opina que los aficionados necesitarían un título universitario para comprender las complejas nuevas normas, mientras que Esteban Ocon dejó entrever la sombría posibilidad de que los pilotos tengan que "levantar y rodar" durante una vuelta de clasificación.

Todas estas declaraciones han generado una fuerte polémica en la F1, ya que a nadie le gusta ver cómo se empaña el brillo de un nuevo producto antes de su debut en competición real.

¿Mejorarán las cosas?

Sin duda, sí. Esta es la primera carrera bajo un nuevo paquete de normas, probablemente el cambio más radical que el deporte haya conocido.

En los próximos meses se perfeccionarán los coches y tanto equipos como pilotos llegarán a conocerlos a la perfección. Los monoplazas se harán más rápidos y, con suerte, la lucha en pista se volverá mucho más reñida.

Es una revolución que dará paso a una evolución.

