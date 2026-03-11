close global

Colapinto

Franco Colapinto F1: Afectado en Alpine por Mercedes; Revela la única opción de mejora

Colapinto — Foto: © IMAGO

Franco Colapinto F1: Afectado en Alpine por Mercedes; Revela la única opción de mejora

¡Lo mejor de Colapinto hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 10 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1: Franco Colapinto y Carlos Sainz son afectados por falta de información de Mercedes a equipos clientes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Si mejoramos el ritmo de qualy daremos un pasito, ahora está costando mucho". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Alpine pide disculpas al argentino y reconocen su error en Australia. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Hay que laburar en el equipo; falta performance". ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

Colapinto señala la única manera de MEJORAR que tiene Alpine

  • Ayer 20:42
F1 Hoy: Lewis Hamilton contradice a Max Verstappen; Mercedes afecta a Franco Colapinto

  • 2 hours ago
Colapinto y Sainz, notablemente AFECTADOS por Mercedes

  • Ayer 18:57
Checo Pérez F1: Se molesta con la Fórmula 1; Manda mensaje de alerta a Cadillac

  • 1 hour ago
La "lengua afilada" de Hamilton y una historia de "culpa imperdonable": los medios italianos reaccionan al GP de Australia

  • 3 hours ago
¡Checo levanta la voz en CONTRA de la F1!

  • 3 hours ago

Checo Pérez F1: Se molesta con la Fórmula 1; Manda mensaje de alerta a Cadillac Formula 1

1 hour ago
Checo señala el mayor OBSTÁCULO para Cadillac en 2026 Cadillac

Ayer 23:58
El NUEVO look de Hamilton para el GP de China Ferrari

Ayer 22:41
Antonelli se UNE a Hamilton en respecto a las exigencias de Mercedes Formula 1

Ayer 21:25
