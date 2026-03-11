Franco Colapinto F1: Afectado en Alpine por Mercedes; Revela la única opción de mejora

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 10 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1: Franco Colapinto y Carlos Sainz son afectados por falta de información de Mercedes a equipos clientes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Si mejoramos el ritmo de qualy daremos un pasito, ahora está costando mucho". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Alpine pide disculpas al argentino y reconocen su error en Australia. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Hay que laburar en el equipo; falta performance". ::: LEER MÁS

