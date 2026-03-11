Franco Colapinto F1: Afectado en Alpine por Mercedes; Revela la única opción de mejora
Franco Colapinto F1: Afectado en Alpine por Mercedes; Revela la única opción de mejora
¡Lo mejor de Colapinto hoy!
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 10 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.
F1: Franco Colapinto y Carlos Sainz son afectados por falta de información de Mercedes a equipos clientes. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: "Si mejoramos el ritmo de qualy daremos un pasito, ahora está costando mucho". ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: Alpine pide disculpas al argentino y reconocen su error en Australia. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto F1: "Hay que laburar en el equipo; falta performance". ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
Últimas Noticias
Checo Pérez F1: Se molesta con la Fórmula 1; Manda mensaje de alerta a Cadillac
- 1 hour ago
F1 Hoy: Lewis Hamilton contradice a Max Verstappen; Mercedes afecta a Franco Colapinto
- 2 hours ago
Franco Colapinto F1: Afectado en Alpine por Mercedes; Revela la única opción de mejora
- 2 hours ago
La "lengua afilada" de Hamilton y una historia de "culpa imperdonable": los medios italianos reaccionan al GP de Australia
- 3 hours ago
¡Checo levanta la voz en CONTRA de la F1!
- 3 hours ago
Checo señala el mayor OBSTÁCULO para Cadillac en 2026
- Ayer 23:58
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
El plan de Fernando Alonso para SALVAR DEL FRACASO a Aston Martin
- 28 febrero
Aston Martin busca FICHAJE DESDE RED BULL para rescatar el 2026 de Fernando Alonso
- 28 febrero
ESCÁNDALO: Señalan que Checo Pérez PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
- 21 febrero