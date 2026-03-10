El NUEVO look de Hamilton para el GP de China

Hamilton y Leclerc se dirigen a Shanghái para la primera carrera sprint de la temporada.

La leyenda de la F1, Lewis Hamilton, lucirá un nuevo aspecto en el Gran Premio de China de este fin de semana. Sin embargo, muchos aficionados han señalado la sorprendente semejanza con uno de los rivales de Ferrari.

Hamilton y su compañero Charles Leclerc han tenido un comienzo de temporada 2026 mucho más positivo del que esperaban el pasado fin de semana, al cruzar la meta en P3 (Leclerc) y P4 (Hamilton) detrás de ambos pilotos de Mercedes en Melbourne.

Ahora, los dos están deseando volver a las pistas en Shanghai, lugar donde Hamilton consiguió su última victoria en carrera, según se puede ver en este enlace.

El artículo sigue tras el video

Además, el dúo estrena una nueva línea de equipación especial de Ferrari para el Gran Premio de China. Este uniforme se aparta del característico rojo del equipo para apostar por un efecto ombre en tonos rojo, amarillo y azul oscuro.

¿Dónde se había visto esta paleta de colores en la F1? Exacto, en Red Bull. Tras la publicación de las primeras imágenes de Leclerc y Hamilton con el nuevo look, los fans inundan las redes sociales con bromas sobre lo similar que resulta al estilo que Red Bull ha lucido durante gran parte de su historia.

Un aficionado de Ferrari compartió en X varias fotos de la sesión, preguntándose: "¿por qué estamos en Red Bull Racing?", mientras otro se cuestionaba si esta prenda podría anticipar un diseño exclusivo para el GP de China, comentando: "Espera a que el coche se vea azul el viernes".

También hubo quien bromeó diciendo que el nuevo diseño era un homenaje al cuatro veces campeón Max Verstappen, calificándolo de "un tributo a la victoria en GT3 de Verstappen". La combinación de colores del kit de Ferrari guarda una notable similitud con el estilo de Red Bull/Verstappen.com del holandés.

No obstante, no todos los comentarios se han centrado en las comparaciones con Red Bull. Algunos fans han elogiado el nuevo look, afirmando: "Se ve genial. Yo lo compraría". Si compartes esa opinión, puedes visitar la F1 Store para adquirir ya esta novedosa colección.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

¿Dónde comprar el kit del Gran Premio de China de Ferrari F1 2026?

La F1 Store oficial ofrece la colección en edición especial de Ferrari, junto a sus habituales prendas de réplica para el 2026.

El socio de indumentaria de la Scuderia en la F1, PUMA también acoge esta nueva línea. Haz clic en el enlace para hacerte con el kit exclusivo del Gran Premio de China.

¿Y qué incluye exactamente esta colección exclusiva? Echemos un vistazo a continuación.

Camiseta Scuderia Ferrari Edición Especial Shanghai GP - Ciruela: £81

La clásica camiseta de la Scuderia se reinventa con un toque especial para Shanghai, incorporando el nuevo esquema de colores denominado "ciruela". De cuello redondo y corte regular, esta prenda está confeccionada al 100% en algodón y luce todos los logotipos del equipo y patrocinadores. A diferencia del diseño habitual de Ferrari, este kit destaca por un llamativo efecto degradado que te hará sobresalir. Haz clic aquí para comprar la camiseta especial del GP de China de Ferrari.

Sudadera con capucha Scuderia Ferrari Edición Especial Shanghai GP - Ciruela: £117

Esta exclusiva sudadera del GP de China, que exhibirá Hamilton y Leclerc durante el primer fin de semana de sprint de la temporada 2026, también presenta el impactante efecto degradado en la parte trasera. Con un diseño de media cremallera, corte regular, puños elásticos y un ribete interior con malla, está confeccionada al 100% en algodón. Para conseguir la nueva sudadera de Ferrari, haz clic aquí.

Visera Scuderia Ferrari 2026 Edición Especial Lewis Hamilton Shanghai GP - Roja: £45

Ya sea que apoyes a Leclerc o a Hamilton, estas nuevas gorras de Ferrari F1 son de las piezas con mejor relación calidad-precio de la edición limitada del GP de China, al costar tan solo £2 más que la gorra habitual de Ferrari. Para mostrar tu apoyo a Hamilton, haz clic aquí para adquirir la exclusiva gorra del GP de China de Ferrari, con el emblemático número 44.

Visera Scuderia Ferrari 2026 Edición Especial Charles Leclerc Shanghai GP - Roja: £45

La gorra de edición especial para el GP de China también porta el número 16 de Leclerc. Si prefieres apoyar al piloto monegasco tras conseguir su primer podio de la temporada, haz clic aquí.

Por favor, ten en cuenta que si realizas una compra a través de cualquiera de los enlaces de productos en esta página, podríamos recibir una pequeña comisión de afiliado.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!