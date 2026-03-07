Checo Pérez REVELA TODO sobre los problemas de Cadillac en Australia

Sergio Pérez rompió el silencio y aclaró todo sobre los problemas de Cadillac en la clasificación para el Gran Premio de Australia 2026.

El corredor mexicano, en declaraciones publicadas por Motorsport.com, aclaró lo sucedido y explicó el resultado conseguido por la escudería estadounidense en su primera sesión de qualy en su historia.

"Creo que hoy fue una sesión muy desafiante para nosotros en la preparación para la clasificación. No habíamos dado ninguna vuelta, así que creo que la clasificación salió muy bien en términos de procedimientos, en términos de maximizar lo que tenemos como coche. Y eso es todo lo que puedo pedir por ahora.

"No había podido obtener ninguna lectura, pero estuve contento con el equilibrio. Estuve contento con la vuelta, con los procedimientos. Así que, sí, paso a paso. Y todo lo que puedo pedir para mañana es hacer lo mismo, ya sabes, tener una carrera sólida.

"Obviamente queda claro en los tiempos de vuelta que tenemos mucho trabajo por hacer. Ha sido un esfuerzo masivo para el equipo estar aquí, con ambos coches haciendo la clasificación a un nivel muy alto. Pero, sí, esto ya terminó. Y ahora necesitamos mirar el tiempo de vuelta, y tenemos mucho por encontrar", declaró.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

