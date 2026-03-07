close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Sergio Pérez

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su primera clasificación de F1 con Cadillac?

Sergio Pérez — Foto: © IMAGO

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su primera clasificación de F1 con Cadillac?

Sergio Pérez completó su primera sesión de clasificación en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac.

El corredor mexicano participó en la Q1 del Gran Premio de Australia 2026 y terminó en la 18ª posición, superando a su compañero de equipo Valtteri Bottas por 0.361 segundos y apenas una posición.

Junto a los pilotos de la escudería estadounidense, quedó eliminado Fernando Alonso. Lance Stroll y Carlos Sainz no participaron en la sesión, quedando en el fondo de la parrilla.

Max Verstappen, luego de sufrir un durísimo choque en su primera salida de vuelta rápida, quedó en el 20° lugar sin tiempo registrado.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: Confirman NEGOCIACIONES de Checo Pérez para nuevo contrato en F1

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5348 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac Gran Premio de Australia

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia

Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia

  • 3 hours ago
VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia Video

VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia

  • 1 hour ago
VIDEO: El VIOLENTO choque de Kimi Antonelli en la FP3 del GP de Australia Video

VIDEO: El VIOLENTO choque de Kimi Antonelli en la FP3 del GP de Australia

  • Hoy 03:49
URGENTE: Franco Colapinto sufre EMERGENCIA MÉDICA en Australia

URGENTE: Franco Colapinto sufre EMERGENCIA MÉDICA en Australia

  • Ayer 23:00
Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026

Checo enciende ALARMAS de Cadillac en la FP2 del Gran Premio de Australia 2026

  • Ayer 07:14
OFICIAL: Franco Colapinto recibe DECISIÓN FINAL sobre investigación de la FIA

OFICIAL: Franco Colapinto recibe DECISIÓN FINAL sobre investigación de la FIA

  • Ayer 14:56

Fórmula 1

07:31
PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen
06:34
¿Cómo le fue a Checo Pérez en su primera clasificación de F1 con Cadillac?
06:19
VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia
04:08
Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia

Recién en

07:31
PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen
06:19
Video
VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia
04:08
Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia
03:49
Video
VIDEO: El VIOLENTO choque de Kimi Antonelli en la FP3 del GP de Australia
6-3
ESCÁNDALO para Fernando Alonso: Aston Martin confirma que FUERON ENGAÑADOS por Honda
Noticias F1

Recomendado por la redacción

PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen GP de Australia 2026

PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

hace 27 minutos
VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia Video

VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia

1 hour ago
Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia GP de Australia 2026

Top 10 de Bortoleto; DESASTRE de Sainz y Mercedes DOMINA la FP3 del GP de Australia

3 hours ago
ESCÁNDALO para Fernando Alonso: Aston Martin confirma que FUERON ENGAÑADOS por Honda Aston Martin

ESCÁNDALO para Fernando Alonso: Aston Martin confirma que FUERON ENGAÑADOS por Honda

Ayer 23:30
Ontdek het op Google Play
x