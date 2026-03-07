¿Cómo le fue a Checo Pérez en su primera clasificación de F1 con Cadillac?
Sergio Pérez completó su primera sesión de clasificación en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac.
El corredor mexicano participó en la Q1 del Gran Premio de Australia 2026 y terminó en la 18ª posición, superando a su compañero de equipo Valtteri Bottas por 0.361 segundos y apenas una posición.
Junto a los pilotos de la escudería estadounidense, quedó eliminado Fernando Alonso. Lance Stroll y Carlos Sainz no participaron en la sesión, quedando en el fondo de la parrilla.
Max Verstappen, luego de sufrir un durísimo choque en su primera salida de vuelta rápida, quedó en el 20° lugar sin tiempo registrado.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
