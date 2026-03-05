ÚLTIMA HORA: Confirman NEGOCIACIONES de Checo Pérez para nuevo contrato en F1

Sergio Pérez estaría en pláticas para un nuevo contrato como piloto de Fórmula 1 a pesar de apenas haber regresado a la categoría.

Motorsport.com, una de las fuentes más confiables en el automovilismo, reveló que Checo podría extender su estadía en la máxima categoría, que en principio sería de dos años de acuerdo a los reportes trascendidos sobre la duración de su contrato en Cadillac.

Esto fue lo que informaron: "Motorsport.com entiende que, si bien el acuerdo del mexicano contempla las temporadas 2026-2027, esto no está cerrado a un tercer año entre Cadillac y Sergio Pérez.

"Existe una posibilidad de ampliación que ya se platica entre ambas partes, pero dependerá de los resultados y avances que se consigan en la temporada y también de la dinámica entre él y la escudería, la cual por ahora parece ir por el camino correcto.

"Para nadie es un secreto que Cadillac quiere al estadounidense Colton Herta como parte de la alineación en F1, pero antes de ello Herta debe ganar los puntos de la superlicencia en la Fórmula 2; si los consigue, todo apunta a que el asiento en riesgo es el de Valtteri Bottas", revelaron.

Relacionado: La VENGANZA de Checo Pérez: Netflix revela la HUMILLACIÓN a Christian Horner

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!