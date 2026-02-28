La VENGANZA de Checo Pérez: Netflix revela la HUMILLACIÓN a Christian Horner

Netflix reveló nuevas imágenes sobre la humillación que vivió Christian Horner, apenas unos meses después de haber despedido a Sergio Pérez de Red Bull Racing.

La nueva temporada de Drive to Survive mostró material nunca antes visto del momento en que el ex jefe de equipo fue abucheado durante el show de presentación de los equipos a inicios de 2025.

Un momento que causó furor entre los aficionados, especialmente entre los mexicanos por todo lo sucedido alrededor del despido de Checo Pérez a finales de 2024.

Ahora, en redes sociales se ha hecho eco sobre estas nuevas imágenes, con Lewis Hamilton y Max Verstappen reaccionando de forma particular al incómodo momento vivido por Horner.

Lewis Hamilton and Charles Leclerc listening to the boos Christian Horner got at the F1-75 live show 💀💀💀💀 pic.twitter.com/kZePDBuSre — deni (@fiagirly) February 27, 2026

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

