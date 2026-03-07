close global

Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo

Colapinto Noticias Hoy: investigado por FIA; sufre EMERGENCIA MÉDICA; hacen OFICIAL castigo

Pierre Gasly and Franco Colapinto look at each other to the background of an Alpine logo — Foto: © IMAGO

Colapinto Noticias Hoy: investigado por FIA; sufre EMERGENCIA MÉDICA; hacen OFICIAL castigo

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 07 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: OFICIAL: Recibe DECISIÓN FINAL sobre investigación de la FIA. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: URGENTE - El argentino sufre EMERGENCIA MÉDICA en Australia. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia! ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine Pierre Gasly Gran Premio de Australia

