ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia!

La FIA hizo oficial un castigo para Alpine, equipo de Franco Colapinto, previo al inicio del Gran Premio de Australia.

El equipo del corredor argentino fue señalado por el organismo rector del automovilismo por un incidente con Pierre Gasly, el compañero de equipo del piloto sudamericano.

Esto dice el comunicado oficial: "Decisión: El competidor (BWT Alpine F1 Team) es multado con 5.000 euros. Motivo: Los comisarios escucharon al representante del equipo del coche 10 (Pierre Gasly) y revisaron las imágenes de video y de la cámara a bordo. Las imágenes mostraron que, cuando el coche salía de su garaje durante la sesión de clasificación, un componente del conjunto de la rueda delantera izquierda se desprendió y rodó por el carril rápido antes de detenerse en el carril interior del pit lane.

"El representante del equipo reconoció el error y se disculpó por lo sucedido, explicando que un mecánico no aseguró correctamente la pieza durante la preparación del coche, lo que provocó que se soltara al salir del garaje. También señaló que el equipo enfrentó dificultades logísticas, ya que no todas las piezas llegaron a Melbourne a tiempo, lo que impidió completar los procedimientos habituales de preparación.

"Los comisarios reconocieron estos problemas logísticos, pero recordaron que la responsabilidad de asegurar que un coche salga del garaje en condiciones seguras recae en el competidor. Debido a que un componente del conjunto de la rueda delantera izquierda se desprendió al salir el coche, se determinó que el monoplaza fue liberado en condiciones inseguras.

"Tras considerar decisiones previas en infracciones similares durante la clasificación, los comisarios concluyeron que corresponde una sanción económica y, en consecuencia, impusieron una multa de 5.000 euros al competidor, recordando además que los equipos tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios conforme al Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y al Capítulo 5 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA dentro de los plazos establecidos"; detallaron.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

