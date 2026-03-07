close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Colapinto at Alpine

ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia!

Colapinto at Alpine — Foto: © IMAGO

ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia!

La FIA hizo oficial un castigo para Alpine, equipo de Franco Colapinto, previo al inicio del Gran Premio de Australia.

El equipo del corredor argentino fue señalado por el organismo rector del automovilismo por un incidente con Pierre Gasly, el compañero de equipo del piloto sudamericano.

Esto dice el comunicado oficial: "Decisión: El competidor (BWT Alpine F1 Team) es multado con 5.000 euros. Motivo: Los comisarios escucharon al representante del equipo del coche 10 (Pierre Gasly) y revisaron las imágenes de video y de la cámara a bordo. Las imágenes mostraron que, cuando el coche salía de su garaje durante la sesión de clasificación, un componente del conjunto de la rueda delantera izquierda se desprendió y rodó por el carril rápido antes de detenerse en el carril interior del pit lane.

"El representante del equipo reconoció el error y se disculpó por lo sucedido, explicando que un mecánico no aseguró correctamente la pieza durante la preparación del coche, lo que provocó que se soltara al salir del garaje. También señaló que el equipo enfrentó dificultades logísticas, ya que no todas las piezas llegaron a Melbourne a tiempo, lo que impidió completar los procedimientos habituales de preparación.

"Los comisarios reconocieron estos problemas logísticos, pero recordaron que la responsabilidad de asegurar que un coche salga del garaje en condiciones seguras recae en el competidor. Debido a que un componente del conjunto de la rueda delantera izquierda se desprendió al salir el coche, se determinó que el monoplaza fue liberado en condiciones inseguras.

"Tras considerar decisiones previas en infracciones similares durante la clasificación, los comisarios concluyeron que corresponde una sanción económica y, en consecuencia, impusieron una multa de 5.000 euros al competidor, recordando además que los equipos tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios conforme al Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y al Capítulo 5 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA dentro de los plazos establecidos"; detallaron.

Relacionado: URGENTE: Franco Colapinto sufre EMERGENCIA MÉDICA en Australia

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5360 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine Gran Premio de Australia

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Parrilla de salida del GP de Australia F1 2026: ¿En qué lugar sale Checo, Alonso, Colapinto?

Parrilla de salida del GP de Australia F1 2026: ¿En qué lugar sale Checo, Alonso, Colapinto?

  • Hoy 08:30
PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

  • Hoy 07:31
F1 Hoy: Resultado FP3 y qualy del GP de Australia; Parrilla de salida

F1 Hoy: Resultado FP3 y qualy del GP de Australia; Parrilla de salida

  • 2 hours ago
Fernando Alonso CONFIRMA LA AMENAZA DE RETIRO en la F1

Fernando Alonso CONFIRMA LA AMENAZA DE RETIRO en la F1

  • 3 hours ago
Kimi Antonelli ROMPE EL SILENCIO tras DESTRUIR su Mercedes en Australia

Kimi Antonelli ROMPE EL SILENCIO tras DESTRUIR su Mercedes en Australia

  • Hoy 09:17
Charles Leclerc deja mensaje que podría ARRUINAR LA F1 2026

Charles Leclerc deja mensaje que podría ARRUINAR LA F1 2026

  • Hoy 09:06

Fórmula 1

13:00
Checo Pérez REVELA TODO sobre los problemas de Cadillac en Australia
12:00
ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia!
11:30
F1 Hoy: Resultado FP3 y qualy del GP de Australia; Parrilla de salida
10:47
Fernando Alonso CONFIRMA LA AMENAZA DE RETIRO en la F1

Recién en

13:00
Checo Pérez REVELA TODO sobre los problemas de Cadillac en Australia
11:30
F1 Hoy: Resultado FP3 y qualy del GP de Australia; Parrilla de salida
10:47
Fernando Alonso CONFIRMA LA AMENAZA DE RETIRO en la F1
09:17
Kimi Antonelli ROMPE EL SILENCIO tras DESTRUIR su Mercedes en Australia
09:06
Charles Leclerc deja mensaje que podría ARRUINAR LA F1 2026
Noticias F1

Recomendado por la redacción

ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia! Alpine

ATENCIÓN COLAPINTO: ¡FIA hace OFICIAL castigo para Alpine previo al GP de Australia!

1 hour ago
¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber GP de Australia

¿Cómo ver el GP de Australia 2026? Fechas, transmisión y todo lo que debes saber

Hoy 09:00
PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen GP de Australia 2026

PALIZA de Mercedes en la qualy del GP de Australia; Checo, por delante de Verstappen

Hoy 07:31
VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia Video

VIDEO: Max Verstappen CHOCA y FRACASA en la clasificación del GP de Australia

Hoy 06:19
Ontdek het op Google Play
x