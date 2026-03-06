URGENTE: Franco Colapinto sufre EMERGENCIA MÉDICA en Australia

Franco Colapinto explicó cuál fue el problema médico que sufrió durante el primer día de actividad del Gran Premio de Australia del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El corredor argentino, en conversación con los medios presentes en Melbourne, comentó lo sucedido en su ojo en medio de las prácticas para la primera carrera del año.

Esto fue lo que dijo: "Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero estoy mejor. Tengo anestesia ahora mismo, pero con unas cremas y unas gotas creo que voy a estar bien en poco tiempo.

"El problema con el hielo seco es que no se derrite, entonces se te queda ahí y como que te quema un poco. Es todo químico, así que sí, quema. Me afectó una parte del ojo, pero nada grave.

"Ahora estoy bien. De hecho veo mejor que antes, así que tranquilo para mañana. Pero hay que intentar entender un poco la falta de rendimiento y dar un salto porque estamos complicados.

"Estamos trabajando ahora con el equipo para intentar entender qué es lo que pasa con el coche y cómo fue que perdimos tanta performance. Bajamos mucho el rendimiento, así que estamos intentando analizar todo y encontrar respuestas.

"Es muy difícil entender cómo perdimos tanta performance, así que estamos trabajando para ver qué podemos hacer para mañana y dar ese pequeño salto", confesó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

