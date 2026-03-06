OFICIAL: Franco Colapinto recibe DECISIÓN FINAL sobre investigación de la FIA

La FIA reveló la decisión final sobre la investigación a Franco Colapinto tras el incidente con Lewis Hamilton en las primeras sesiones del fin de semana del Gran Premio de Australia.

El organismo rector del automovilismo informó en un comunicado oficial que lo sucedido entre el Alpine y el Ferrari iba a ser investigado después de la FP2, por lo que había cierta incertidumbre sobre lo que sucedería con el corredor argentino.

Esto fue lo comunicado por la FIA: "Decisión: No tomar ninguna acción. Motivo: Los comisarios escucharon al piloto del coche 43 (Franco Colapinto), al representante del equipo y revisaron las imágenes de video y de la cámara a bordo. Colapinto explicó que su coche sufrió un “falso neutral” cuando se acercaba a la última curva, lo que provocó que perdiera tracción al incorporarse a la recta principal.

"Mientras el equipo le daba instrucciones por radio para intentar resolver el problema, el piloto mantuvo el coche rodando lentamente por el lado izquierdo de la recta, tal como le habían indicado en caso de no poder solucionar la falla y tener que detener el monoplaza. Al acercarse a la línea de control, Colapinto fue alcanzado por Lewis Hamilton.

"Aunque Hamilton tenía una línea de visión clara del coche durante buena parte de la recta principal, aparentemente se sorprendió al encontrar a Colapinto moviéndose tan despacio en la línea de carrera y tuvo que tomar una acción evasiva para evitar una colisión. Colapinto explicó que estaba vigilando sus espejos en todo momento y sabía que Hamilton se aproximaba.

"También señaló que el equipo le indicó mantenerse a la izquierda porque las notas de competición del director de carrera (mapa de salidas de emergencia) marcan el punto de salida en la recta principal por ese lado. Añadió que intentar apartarse de la línea de carrera sin tracción podría haber generado una situación aún más peligrosa", informaron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

