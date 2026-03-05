close global

﻿
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo F1: patrocinador hará un acto SIN PRECEDENTES; NEGOCIACIONES para nuevo contrato

Checo F1: patrocinador hará un acto SIN PRECEDENTES; NEGOCIACIONES para nuevo contrato

Aloisio Hernández
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 04 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: KitKat ha creado un coche de chocolate de 350 kg y es absolutamente increíble. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ÚLTIMA HORA - Confirman NEGOCIACIONES para nuevo contrato. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: INDIGNANTE - ¡La NUEVA GROSERÍA de la prensa europea! ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac

