La prensa europea cometió una nueva grosería en contra de Sergio Pérez previo al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

SkySports, uno de los principales medios de comunicación alrededor del mundo que transmiten a la máxima categoría, presentó un nuevo comercial con muchos pilotos de la parrilla para el nuevo campeonato.

Sin embargo, en este no aparece Checo de la misma manera en la que es presentado Valtteri Bottas y Cadillac. Aunque no se puede asegurar al 100% que el mexicano tenga alguna aparición mínima, es una realidad que no recibió el mismo trato que su compañero de equipo.

No es la primera vez que la prensa europea hace este tipo de distinciones contra el piloto mexicano, quien no se ha resistido en criticar y exponer el maltrato que ha recibido a lo largo de su carrera.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

