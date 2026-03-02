close global

﻿
Colapinto

F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine detiene su desarrollo; Su rival rompe el silencio

Nazario Assad De León
Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 1 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Alex Dunne explica su llegada a Alpine tras dejar McLaren. ::: LEER MÁS

F1 Franco Colapinto: Alpine lo señala como un piloto de 'cocción lenta'. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "La adaptación será clave en la primera parte de la temporada". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "Acá sabemos cómo entrena cada uno y sé que soy top 2 o top 3“. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: "El progreso es muy, muy marcado". ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4758 votos

Fórmula 1

F1 Checo Pérez Hoy: Nombran nuevo monoplaza en homenaje; Causa nuevo efecto en la Fórmula 1
Formula 1

F1 Checo Pérez Hoy: Nombran nuevo monoplaza en homenaje; Causa nuevo efecto en la Fórmula 1

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Todo sobre el calendario de carreras de la temporada; Franco Colapinto es retenido en Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Todo sobre el calendario de carreras de la temporada; Franco Colapinto es retenido en Alpine

  • 2 hours ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Alpine detiene su desarrollo; Su rival rompe el silencio
Formula 1

  • 2 hours ago
Alpine entrega PREOCUPANTES palabras sobre Colapinto y su futuro
Alpine

Alpine entrega PREOCUPANTES palabras sobre Colapinto y su futuro

  • Hoy 00:38
Cadillac anuncia el nombre del AUTO de Checo de F1 para 2026
Cadillac

Cadillac anuncia el nombre del AUTO de Checo de F1 para 2026

  • Hoy 00:06
Ferrari, ignorado por la FIA y sorprende a sus rivales con una EXTRAÑA solución
Ferrari

Ferrari, ignorado por la FIA y sorprende a sus rivales con una EXTRAÑA solución

  • Ayer 23:31
Clasificación F1

