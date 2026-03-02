Alpine entrega PREOCUPANTES palabras sobre Colapinto y su futuro

Steven Nielsen tiene claro que el talento de Franco Colapinto está dentro de Alpine solo esperando a explotar, pero es algo que llevará tiempo.

De acuerdo al jefe de Alpine, la situación del argentino, si bien no fue la mejor durante la anterior temporada, se esperan progresos.

De acuerdo a Nielsen, considera a Franco como un piloto de desarrollo lento, por lo que espera una evolución constante, pero no muy drástica.

“Franco es un talento, y creo que quizás sea un piloto de ‘cocción lenta’, y tal vez se esté aprendiendo a un ritmo diferente a los demás, pero el año pasado lo vimos realizar algunas buenas carreras, particularmente en comparación con Pierre", explicó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

