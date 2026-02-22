Colapinto ILUSIONA a Argentina tras su última prueba con Alpine
Colapinto ILUSIONA a Argentina tras su última prueba con Alpine
Franco Colapinto ha entregado palabras que hacen soñar a Argentina y Alpine con ver la luz al final del túnel.
Colapinto se mostró optimista ante el desarrollo que ha tenido el monoplaza de Alpine en las últimas semanas de pruebas, lo cual es alentador para la temporada.
"El progreso es muy, muy marcado, y de un día para el otro las cosas cambian. El auto se está volviendo más rápido y se siente mejor", explicó Colapinto.
"Creo que en unas pocas carreras nos sentiremos todavía mejor", señaló.
Relacionado: ¿Adiós ventaja de Franco Colapinto? La FIA CONFIRMA plan para cambiar los motores
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
El TÍMIDO objetivo de Cadillac que molestará a Checo Pérez
- hace 21 minutos
El nuevo aliado de Checo en la F1 lo muestra todo en la presentación del casco DESNUDO
- hace 45 minutos
Cadillac entrega DEVASTADORAS palabras para la temporada de Checo
- 1 hour ago
Alonso recibe DEMOLEDORAS palabras para las aspiraciones de Aston Martin
- 2 hours ago
Colapinto ILUSIONA a Argentina tras su última prueba con Alpine
- 2 hours ago
Campeón de F1 lanza CUESTIONAMIENTOS a las aspiraciones de Ferrari
- 2 hours ago
Más leído
OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
- 20 febrero
SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
- 13 febrero
ATENCIÓN Checo Pérez: La RESPUESTA de Mercedes a Cadillac
- 5 febrero
ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
- 14 febrero
F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
- 18 febrero
ATENCIÓN: Los PLANES de Ferrari con Checo Pérez para 2027
- 7 febrero