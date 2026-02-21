¿Adiós ventaja de Franco Colapinto? La FIA CONFIRMA plan para cambiar los motores

La FIA ha confirmado un plan para cambiar los motores de la F1 2026, lo que podría afectar la ventaja de Franco Colapinto con el motor Mercedes.

Los equipos de Fórmula 1 han sido invitados por la FIA a utilizar, si así lo desean, una potencia eléctrica reducida durante los últimos días de prueba en Bahrein. Con esto se busca evaluar un plan alternativo que pretenda solventar las principales críticas sobre los motores de cara al 2026.

Las preocupaciones se centran en las tecnologías necesarias para recargar la batería y en si es viable aprovechar toda la potencia, especialmente en la sesión de clasificación. Durante las pruebas en Barcelona y Bahrein se ha logrado mejorar notablemente la optimización de los motores. Sin embargo, los pilotos siguen quejándose de los compromisos que implica maximizar la carga y descarga durante cada vuelta.

Los equipos están utilizando cambios agresivos y la conocida “super clipping”, que consiste en interrumpir el suministro eléctrico para que el MGU-K funcione como generador, mientras el piloto mantiene el acelerador a fondo para recargar la batería. La FIA anunció que, tras el debate en la Comisión F1, se llevarán a cabo inspecciones técnicas y evaluaciones sobre la gestión energética en los últimos días de prueba en Bahrein.

Según The Race, se permitirá que los equipos utilicen una salida reducida del MGU-K. La cuestión es si es preferible contar con una potencia pico menor, pero de forma más constante, en condiciones de carrera. Dentro del paddock se barajan reducciones de 350kW a 300kW o incluso a 200kW, con la esperanza de disponer de un suministro eléctrico más estable.

Además de reducir la potencia máxima, se han planteado otras iniciativas para mejorar la recuperación de energía eléctrica. McLaren habría sugerido incrementar la cantidad de energía que la batería puede recuperar mediante un “super clip”. Actualmente, las normas impiden que el MGU-K, actuando como generador, recupere más de 250kW para evitar descensos bruscos en la velocidad del coche.

Según McLaren, permitir utilizar la capacidad completa de 350kW podría eliminar la necesidad de técnicas como el “lift and coast”. Dado que aún se desconoce el beneficio exacto de estos cambios, los accionistas de la Fórmula 1 prefieren esperar a ver el desarrollo de varios Grandes Premios antes de implementar modificaciones en las reglas.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

