Rival de Colapinto rompe el SILENCIO sobre el paso a Alpine

Según Alex Dunne, abandonar el programa de formación de McLaren fue un paso imprescindible para perseguir su sueño en la Fórmula 1.

El joven piloto, que el año pasado participó en sesiones de pruebas libres para el equipo de Woking, vio disminuir sus oportunidades de conseguir un asiento definitivo en la escudería británica.

El piloto irlandés fue visto recientemente vistiendo los colores de Alpine durante las jornadas de pruebas de Fórmula 2 en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Estos tests se llevaron a cabo mientras la Fórmula 1 realizaba sus pruebas de invierno en Bahréin.

Poco después se oficializó su traspaso a la Alpine Academy, luego de intensos rumores sobre un polémico cambio a Red Bull Racing, acuerdo que se desintegró al tener la escudería que pagar 600.000 dólares para anular un contrato firmado por Helmut Marko sin la intervención del management.

Sin oportunidades en McLaren

La estabilidad de la alineación actual del equipo fue el motivo principal para su salida. McLaren cuenta con dos jóvenes promesas, Lando Norris y Oscar Piastri. Norris, actual campeón mundial, tiene contrato hasta finales de 2027, mientras que a Piastri se le ofreció seguridad hasta el final de 2028. Para un talento de la academia, no cabía ninguna posibilidad dentro del equipo.

"Creo que mi decisión de dejar McLaren se basó en que todos los seguidores de la Fórmula 1 saben que, en el corto plazo, ni Oscar ni Lando tienen intención de moverse", explicó Dunne a Motorsport Week. El piloto comprendió que debía buscar nuevas oportunidades para no pasar años al margen. “Sentía que mi futuro en la Fórmula 1 con McLaren se volvía cada vez más inalcanzable, ya que Lando y Oscar acababan de renovar sus contratos y permanecerían en el equipo por un buen tiempo.”

Cambio consciente a Alpine

Aunque los lazos con McLaren fueron fuertes, Dunne subraya que esta fue una decisión tomada de manera independiente. Ve en su paso a Alpine –donde Pierre Gasly y Franco Colapinto ocupan los asientos actualmente– una oportunidad para acelerar su ascenso a la Fórmula 1. La disposición de Alpine para ajustar su plantilla ante cualquier eventualidad le brinda mayores posibilidades de ganarse un lugar en la parrilla.

"Mi objetivo es, sin lugar a dudas, competir en la Fórmula 1 y convertirme en campeón mundial", manifestó el irlandés. "Fue una decisión enteramente mía y supe de inmediato que era el cambio necesario para acercarme a mi sueño. Cuando tomé la decisión, me sentí completamente cómodo y sin lugar a dudas."

