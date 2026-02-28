close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Colapinto Hoy: BAJO AMENAZA de su futuro; FIA confirma CAMBIOS; Recibe ENORME RESPUESTA

Colapinto Hoy: BAJO AMENAZA de su futuro; FIA confirma CAMBIOS; Recibe ENORME RESPUESTA

Aloisio Hernández
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 27 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: BAJO AMENAZA de su futuro en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ATENCIÓN - FIA confirma CAMBIOS a las reglas de la F1 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: Recibe ENORME RESPUESTA para su futuro en F1. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

4637 votos

Relacionado

Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

Checo Hoy: FIA usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL; Ferrari lo pone en DESVENTAJA
Cadillac

Checo Hoy: FIA usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL; Ferrari lo pone en DESVENTAJA

  • hace 16 minutos
Colapinto Hoy: BAJO AMENAZA de su futuro; FIA confirma CAMBIOS; Recibe ENORME RESPUESTA
Alpine

Colapinto Hoy: BAJO AMENAZA de su futuro; FIA confirma CAMBIOS; Recibe ENORME RESPUESTA

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Alonso, EXCLUIDO de Drive to Survive; ¿Qué es el modo Recarga?; ¿Qué es el turbo lag?
F1 Hoy

F1 Hoy: Alonso, EXCLUIDO de Drive to Survive; ¿Qué es el modo Recarga?; ¿Qué es el turbo lag?

  • 2 hours ago
Franco Colapinto recibe ENORME RESPUESTA para su futuro en F1
Alpine

Franco Colapinto recibe ENORME RESPUESTA para su futuro en F1

  • 3 hours ago
Ferrari pone en DESVENTAJA a Checo Pérez para 2026
Cadillac

Ferrari pone en DESVENTAJA a Checo Pérez para 2026

  • Ayer 22:00
ATENCIÓN Colapinto: FIA confirma CAMBIOS a las reglas de la F1 2026
Alpine

ATENCIÓN Colapinto: FIA confirma CAMBIOS a las reglas de la F1 2026

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez
5.000+ views

OFICIAL: Confirman que han CAMBIADO a Lewis Hamilton por Checo Pérez

  • 20 febrero
 Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso
2.500+ views

Aston Martin busca A LA FIA para intentar SALVAR la temporada de Fernando Alonso

  • 21 febrero
 SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez
2.500+ views

SHOCK: Cadillac encuentra TRUCO en el monoplaza de Checo Pérez

  • 13 febrero
 ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris
2.500+ views

ESCÁNDALO: Checo Pérez recibe FUERTE CRÍTICA de Lando Norris

  • 14 febrero
 F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen
2.500+ views

F1 Hoy: Fernando Alonso recibe demoledoras noticias; Fórmula 1 busca deshacerse de Max Verstappen

  • 18 febrero
 Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix
2.500+ views

Drive to Survive Temporada 8: Títulos de los episodios del último lanzamiento de F1 de Netflix

  • 24 febrero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x